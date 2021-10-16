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Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine ilginç hediye

16.10.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cristiano Ronaldo lüks yaşamıyla zaman zaman gündeme geliyor. Portekizli yıldız bu kez sevgilisine aldığı ilginç bir hediyeyle gündemde.

Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine ilginç hediye
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
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Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'e aldığı bir hediye son günlerde İngiliz basınında çok konuşuldu. En az Georgina'nın Ronaldo'ya doğum gününde hediye ettiği araba kadar...

Cristiano Ronaldo'nun 35. yaş günü hediyesi Georgina'dan gelmişti. Çift bir restoranda akşam yemeği yedikten sonra Ronaldo restoranın önünde kurdeleyle paketlenmiş lüks bir arabayla karşılaşmış, Georgina'nın bu hediyesi futbol gündemini sarsmıştı.

MÜCEVHER SANDIĞI

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Bu kez hediye gündemini Ronaldo belirledi. Yıldız futbolcu 27 yaşındaki kız arkadaşına 105 bin sterlin değerinde bir mücevher sandığı hediye etti. Georgina Rodriguez, Ronaldo'nun 105 bin sterlin'lik hediyesini Instagram hesabından paylaştı ve "Gözlerime inanamıyorum" notunu düştü. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Georgina Rodriguez'in mücevherlere oldukça ilgili olduğu yazıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez
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