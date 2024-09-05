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  4. Cristiano Ronaldo'dan tam 900 gol! Portekizli yıldız yere yığılıp, hüngür hüngür ağladı... Yeni hedef 1000 gol!

Cristiano Ronaldo'dan tam 900 gol! Portekizli yıldız yere yığılıp, hüngür hüngür ağladı... Yeni hedef 1000 gol!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
05.09.2024 23:49
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Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'a gol atarak tarihi bir başarıya imza attı. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr forması giyen dünyaca ünlü futbolcu kariyerinde 900. gol sevincini yaşadı.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Portekiz Milli Takımı, Uluslar Ligi'nin ilk maçında Hırvatistan'ı konuk etti.

Maça ilk 11'de başlayan Cristiano Ronaldo, mücadelenin 34. dakikasında fileleri sarsarak profesyonel kariyerinin 900. golüne ulaştı.

Dünyaca ünlü yıldız attığı gol sonrası yere yığılarak göz yaşlarına hakim olamadı.

''ANIN TADINI ÇIKARIYORUM''

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Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan 39 yaşındaki oyuncu, 2026 Dünya Kupası'na da göz kırpmıştı.

Kendini iyi ve formda hissettiğini söyleyen Ronaldo, "2026 Dünya Kupası hakkında şu anda cevap veremem. Anın tadını çıkarmaya çalışıyorum. O gün geldiğinde şartlara göre kararımı verebilirim" demişti.

HEDEFİM 1000 GOL

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Portekizli yıldız geçtiğimiz günlerde verdiği röportaj da, "Kendimi iyi hissediyorum, sanırım hala iyi görünüyorum. Hala top sürebildiğimi, şut ve gol atabildiğimi hissediyorum. Hiçbir şey üretemediğimi, hiçbir şey veremediğimi hissettiğim gün futbolu bırakacağım. Futbol tarihinin en büyük golcüsüyüm. Ama çıtayı daha da yükselteceğim. 1000 gol atmak istiyorum. Bu hedefe ulaşmak istiyorum. 1000 golün videosu olacak ve böylece bu golleri attığımı kanıtlayabileceğim" diye konuşmuştu.

RONALDO'NUN KIRILMASI ZOR BAZI REKORLARI

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Ulaşması neredeyse imkansız 900 gol barajına ulaşan ilk profesyonel futbolcu olan Portekizli dünya yıldızının elinde bulunan bazı rekorlar ise şöyle: Futbol tarihinin en golcü futbolcusu.
Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcüsü.
Milli Takımlar tarihinin en golcüsü.
Portekiz tarihinin en golcüsü.
Toplam kariyer golü: 900.
Hat trick sayısı: 64..

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo
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