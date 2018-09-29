SPOR

Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddiasına yanıt

İTALYA HABERLERİ  | 29.09.2018 15:41 | Son Güncelleme

Cristiano Ronaldo, hakkındaki tecavüz iddialarına, instagramdan gerçekleştirdiği yayınla yanıt verdi.

Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddiasına yanıt

Juventus’un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, hakkındaki tecavüz iddialarına yanıt verdi. Instagram üzerinde canlı yayın yapan Portekizli futbolcu, bu konuyla ilgili gelen soruya yanıt verdi.

ABD’li Kathryn Mayorga, Ronaldo’nun 2009’da Las Vegas’ta kendisine tecavüz ettiğini iddia etmiş, bu yüzden dava açtığı belirtilmişti. Ronaldo iddiaların doğru olmadığını, haberin yalan olduğunu belirterek “O kadın benim ismimi kullanarak meşhur olmak istiyor. İşler böyle yürüyor” dedi. Öte yandan yıldız futbolcunun avukatları, iddiaları gündeme gelen Alman Der Spiegel dergisine dava açacaklarını duyurdular.

(MİLLİYET)

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Totti ile De Rossi arasında dikkat çeken Cengiz Ünder diyaloğuTotti ile De Rossi arasında dikkat çeken Cengiz Ünder diyaloğu
Cengiz Ünder'e büyük gururCengiz Ünder'e büyük gurur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ronaldo juventus İtalya serie a Kathryn Mayorga

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Fenerbahçe Mame Biram Diouf'a transfer teklifi yapacak

Fenerbahçe Mame Biram Diouf'a transfer teklifi yapacak

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesi Atiba sürprizi

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesi Atiba sürprizi

''Ronaldo bana tecavüz etti''

''Ronaldo bana tecavüz etti''

Beşiktaş'ta Graziano Pelle sesleri

Beşiktaş'ta Graziano Pelle sesleri

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddiasına yanıt

Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddiasına yanıt

Totti ile De Rossi arasında dikkat çeken Cengiz Ünder diyaloğu

Totti ile De Rossi arasında dikkat çeken Cengiz Ünder diyaloğu

Cengiz Ünder'e büyük gurur

Cengiz Ünder'e büyük gurur

Roma 4 - 0 Frosinone (İtalya Serie A)

Roma 4 - 0 Frosinone (İtalya Serie A)

Bologna 2 - 0 Roma (İtalya Serie A)

Bologna 2 - 0 Roma (İtalya Serie A)

Ronaldo'yu kızdıracak açıklama!

Ronaldo'yu kızdıracak açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.