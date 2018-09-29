Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddiasına yanıt

Juventus’un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, hakkındaki tecavüz iddialarına yanıt verdi. Instagram üzerinde canlı yayın yapan Portekizli futbolcu, bu konuyla ilgili gelen soruya yanıt verdi.
ABD’li Kathryn Mayorga, Ronaldo’nun 2009’da Las Vegas’ta kendisine tecavüz ettiğini iddia etmiş, bu yüzden dava açtığı belirtilmişti. Ronaldo iddiaların doğru olmadığını, haberin yalan olduğunu belirterek “O kadın benim ismimi kullanarak meşhur olmak istiyor. İşler böyle yürüyor” dedi. Öte yandan yıldız futbolcunun avukatları, iddiaları gündeme gelen Alman Der Spiegel dergisine dava açacaklarını duyurdular.
(MİLLİYET)
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