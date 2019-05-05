SPOR

Cristiano Ronaldo'dan teknik direktörlük sinyali

İTALYA HABERLERİ  | 05.05.2019 10:25 | Son Güncelleme

Juventus'un 34 yaşındaki Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, gelecekte teknik direktörlük ihtimali karşısındaki soruya "Göz ardı etmiyorum" cevabını verdi.

Cristiano Ronaldo'dan teknik direktörlük sinyali

Portekizli yıldız ICON dergisine verdiği röportajında, "Alçakgönüllü olmalısınız, her şeyi bilmediğinizi öğrenmeniz gerekir. Zeki olursanız sizi bir sporcu olarak daha iyi yapan şeyler elde edersiniz" ifadelerini kullandı.

Torino'daki hayatına değinen Ronaldo, "Juve'ye mükemmel bir şekilde adapte oldum. Benim hakkımda yanlış bir şey olmadığını gördüler" şeklinde konuştu.

34 yaşındaki yıldız kariyerinin ardından teknik direktörlük yapıp yapmayacağına ilişkin soruya ise açık kapı bırakarak; "Göz ardı etmiyorum" yanıtını verdi. Cristiano Ronaldo'nun Juventus ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Portekizli yıldız, İtalyan ekibine forma giydiği 40 maçta 27 gol, 13 asistlik bir katkıda bulundu.

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