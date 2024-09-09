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  4. Cristiano Ronaldo durmuyor, İskoçya karşısında da yaptı! Hem de bu kez 88'de sahneye çıktı, galibiyeti getirdi

Cristiano Ronaldo durmuyor, İskoçya karşısında da yaptı! Hem de bu kez 88'de sahneye çıktı, galibiyeti getirdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.09.2024 07:47
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Portekiz, UEFA Uluslar Ligi Lig A 1 Grup maçında İskoçya'yı 2-1 mağlup eden Portekiz'e galibiyeti getiren gol 88. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo durmuyor, İskoçya karşısında da yaptı! Hem de bu kez 88'de sahneye çıktı, galibiyeti getirdi

UEFA Uluslar Ligi Lig A 1. Grup maçında Portekiz ile İskoçya karşı karşıya geldi. Benfica Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Portekiz oldu.

GOL 7'DE GELDİ

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Rakibi karşısında henüz 7. dakikada McTominay'ın kaydettiği golle 1-0 geriye düşen Portekiz, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı kazanmayı bildi.

RONALDO 88'DE YİNE ATTI

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Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Bruno Fernandes, 88. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti. Hırvatistan maçında 900. kariyer golünü atan Ronaldo, bu sayıyı 901'e çıkardı.

Portekiz ligde ikinci galibiyetini alırken, İskoçya 0 puanla son sırada kaldı. Grubun bir sonraki maçında Portekiz, 12 Ekim'de Polonya ile oynayacak. İskoçya ise Hırvatistan ile karşılaşacak

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Cristiano Ronaldo Portekiz UEFA son dakika ronaldo
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