Cristiano Ronaldo durmuyor, İskoçya karşısında da yaptı! Hem de bu kez 88'de sahneye çıktı, galibiyeti getirdi

UEFA Uluslar Ligi Lig A 1. Grup maçında Portekiz ile İskoçya karşı karşıya geldi. Benfica Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Portekiz oldu.
Rakibi karşısında henüz 7. dakikada McTominay'ın kaydettiği golle 1-0 geriye düşen Portekiz, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı kazanmayı bildi.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Bruno Fernandes, 88. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti. Hırvatistan maçında 900. kariyer golünü atan Ronaldo, bu sayıyı 901'e çıkardı.
Portekiz ligde ikinci galibiyetini alırken, İskoçya 0 puanla son sırada kaldı. Grubun bir sonraki maçında Portekiz, 12 Ekim'de Polonya ile oynayacak. İskoçya ise Hırvatistan ile karşılaşacak