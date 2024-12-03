Cristiano Ronaldo, ezan okunduğunu duyunca yaptığı hamle gündemde! Suudi Arabistan bu olayla yıkılıyor...

Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Waleed Abdullah'tan ilginç bir itiraf geldi. Ronaldo'nun müslüman bir ülkede yaşadığını bildiği ve islamiyete oldukça önem verdiğini söyleyen Abdullah, bir antrenmanda yaşadıkları olayı paylaştı.

"NAMAZ REKATLARINI ÖĞRENMEYE BAŞLADI"

Cristiano Ronaldo'nun İslamiyet'e oldukça ilgili olduğunu söyleyen Abdullah, namaz rekatlarını bile öğrenmeye başladığını söyledi.

EZANIN OKUNDUĞUNU DUYUNCA...

Antrenmanda yaşadıkları bir olayı anlatan Abdullah, takımın çalıştığı esnada ezanın okunduğunu duyan Ronaldo'nun antrenmanı durdurmak istediğini söyledi. Ronaldo'nun ezan bitene kadar antrenmanı durdurduğunu söyleyen Abdullah, ezanın sona ermesiyle birlikte takımı yeniden çalışmaya davet ettiğini ifade etti.

SUUDİ ARABİSTAN'DA SEVGİ SELİ

Ronaldo'nun bu hamlesinin ortaya çıkmasının ardından Suudi Arabistan'daki tüm futbol severler Ronaldo'ya karşı hayranlıklarını daha da arttırdı. Bu gelişmenin ardından Ronaldo'nun Instagram hesabı 3 milyondan fazla takipçi kazandı.