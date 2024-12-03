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Cristiano Ronaldo, ezan okunduğunu duyunca yaptığı hamle gündemde! Suudi Arabistan bu olayla yıkılıyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.12.2024 12:12
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Kariyerine Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında devam eden Cristiano Ronaldo gollerini atmaya devam ediyor. Al Nassr'dan eski takım arkadaşı Waleed Abdullah, Portekizli yıldız oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu. Ronaldo'nun islamiyete düşkün olduğunu ifade eden Abdullah, antrenmanda yaşadıkları bir olayı anlattı.

Cristiano Ronaldo, ezan okunduğunu duyunca yaptığı hamle gündemde! Suudi Arabistan bu olayla yıkılıyor...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Waleed Abdullah'tan ilginç bir itiraf geldi. Ronaldo'nun müslüman bir ülkede yaşadığını bildiği ve islamiyete oldukça önem verdiğini söyleyen Abdullah, bir antrenmanda yaşadıkları olayı paylaştı.

"NAMAZ REKATLARINI ÖĞRENMEYE BAŞLADI"

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Cristiano Ronaldo'nun İslamiyet'e oldukça ilgili olduğunu söyleyen Abdullah, namaz rekatlarını bile öğrenmeye başladığını söyledi.

EZANIN OKUNDUĞUNU DUYUNCA...

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Antrenmanda yaşadıkları bir olayı anlatan Abdullah, takımın çalıştığı esnada ezanın okunduğunu duyan Ronaldo'nun antrenmanı durdurmak istediğini söyledi. Ronaldo'nun ezan bitene kadar antrenmanı durdurduğunu söyleyen Abdullah, ezanın sona ermesiyle birlikte takımı yeniden çalışmaya davet ettiğini ifade etti.

SUUDİ ARABİSTAN'DA SEVGİ SELİ

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Ronaldo'nun bu hamlesinin ortaya çıkmasının ardından Suudi Arabistan'daki tüm futbol severler Ronaldo'ya karşı hayranlıklarını daha da arttırdı. Bu gelişmenin ardından Ronaldo'nun Instagram hesabı 3 milyondan fazla takipçi kazandı.

Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Namaz ezan al nassr
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