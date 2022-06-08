Cristiano Ronaldo, hayatının şoklarından birini yaşadı! O listede yer almadı...

CIES Football Observatory Weekly, dünya çapındaki oyuncuların transfer değerlerini tahmin eden en son futbol değer tablosunu yayınladı. İlk 100'e giren birkaç Manchester United oyuncusu var, ancak Cristiano Ronaldo, kulübün geçen yılki birkaç etkili isminden biri olmasına rağmen dahil edilmedi.

Sancho, 103,2 milyon avroluk değeriyle United'ın en üst sıradaki oyuncusu ve listede 13. sırada yer alıyor. Scott McTominay (67.5 milyon €) ve Harry Maguire'ın (52 milyon €) yer aldığı 100 kişilik listede Premier Lig'den 41 oyuncu bulunuyor.

5 BALLON d'Or SAHİBİ

Beş kez Ballon d'Or kazanan, tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu olduktan sonra geçen yıl daha fazla rekor kırmasına rağmen Cristiano Ronaldo'ya yer verilmemesi dikkat çekti. Portekizli yıldızın büyük rakibi Lionel Messi de geçen yıl Paris Saint-Germain'e transfer olmasının ardından listeye dahil edilmedi.

LIONEL MESSI DE LİSTEDE YOK

Messi'nin takım arkadaşı Kylian Mbappe, 205,6 milyon avroluk değeriyle sıralamanın zirvesinde yer alıyor. Fransız süperstar, ikinci sırada Vinicius Jr'ın (185,3 milyon €) önünde yer alırken, Erling Haaland (152,6 milyon €) Manchester City'ye transfer olduktan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

CIES Football Observatory en değerli 10 oyuncusu

1 - Kylian Mbappe (PSG) - 205,6 milyon Euro

2 - Vinicius Jr (Real Madrid) - 185,3 milyon €

3 - Erling Haaland (Man City) - 152,6 milyon €

4 - Pedri (Barcelona) - 135.1 milyon €

5 - Jude Bellingham (Borussia Dortmund) - 133.7 milyon €

6 - Phil Foden (Man City) - 124 milyon €

7 - Frenkie de Jong (Barselona) - 112,5 milyon €

8 - Luis Diaz (Liverpool) - 110 milyon €

9 - Ruben Dias (Man City) - 109,6 milyon €

10 - Ferran Torres (Barselona) - 109,5 milyon €

