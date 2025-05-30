Cristiano Ronaldo ile anlaşma sağlandı! Tüm dünyayı ters köşe yapacak takımla sözleşme imzalıyor

Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo, kariyerine Al Nassr'da devam etmeye hazırlanıyor. Sözleşmesi sona erdikten sonra görüşmelere başlayan Portekizli yıldız, Al Nassr'ın kendisine yeniden teklif yapması sonrası yeşil ışık yaktı.

"BU BÖLÜM BİTTİ" PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde, "Bu bölüm bitti." şeklinde bir paylaşım yapmış ve Al Nassr'a resmen veda etmişti.

YENİDEN ANLAŞMA SAĞLANDI

Ronaldo, Al Nassr ile yaptığı görüşmelerde yeni sözleşme için anlaşma sağladı. Al Nassr Sportif Direktörü Fernando Hierro, perşembe günü yaptığı açıklamada, "Ronaldo'nun sözleşmesi haziran ayının sonuna kadar devam ediyor. Ronaldo ile sözleşme yenilemek istiyoruz. Umarım Ronaldo için sözleşme konusunda bir çözüm bulabiliriz. Onu isteyen birçok takım var. Buradaki varlığı başından beri ulusal bir proje. Ronaldo, futbol tarihinin en büyük fenomenlerinden biri ve bu ligin gelişmesine büyük katkıları oldu. Bizimle kalmasını istiyoruz." demişti.

Al Nassr'da geride kalan sezonda 41 maçta sahaya çıkan 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 35 gol attı ve 4 asist yaptı.