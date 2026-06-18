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Cristiano Ronaldo ile dalga geçtiler! Sosyal medya yıkılıyor

2026 Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz ile 1-1 berabere kalarak tarihindeki ilk puanını alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde taraftarların maç sonu sevinci geceye damga vurdu. Kongolu futbolseverler, Cristiano Ronaldo'nun ikonik gol sevincini taklit ederek dünya yıldızını tiye aldı.

Cristiano Ronaldo ile dalga geçtiler! Sosyal medya yıkılıyor
Emre Şen
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 41 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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2026 FIFA Dünya Kupası, sahadaki mücadeleler kadar tribünlerde yaşanan renkli ve çarpıcı anlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. K Grubu'nda turnuvanın favorilerinden Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni karşı karşıya getiren mücadele, hem tarihi bir skora hem de unutulmaz bir taraftar şovuna sahne oldu.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Cristiano Ronaldo ile dalga geçtiler! Sosyal medya yıkılıyor 1

Karşılaşmaya kağıt üzerindeki favori unvanıyla hızlı başlayan Portekiz, henüz 6. dakikada genç yeteneği Joao Neves'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak pes etmeyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ilk yarının son anlarında, 45. dakikada Wan-Bissaka'nın kaydettiği şık golle skora dengeyi getirdi. İkinci yarıda her iki takım da yakaladığı önemli fırsatları gole çeviremeyince mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

TARİHİ PUAN VE RONALDO'YU TİYE ALAN KUTLAMA

Cristiano Ronaldo ile dalga geçtiler! Sosyal medya yıkılıyor 2

Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte stadyumda büyük bir coşku patlaması yaşandı. Bu beraberlikle birlikte Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını hanesine yazdıran Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde taraftarlar tarihi anı çılgınca kutladı.

Ancak kutlamaların şekli, gecenin en çok konuşulan olayı oldu. Tarihi başarıyı kutlayan binlerce Kongolu taraftar, Portekiz'in efsane kaptanı Cristiano Ronaldo'yu hedef aldı. Tribünlerin hep bir ağızdan Ronaldo'nun dünyaca ünlü "Siuuu" gol sevincini taklit etmesi, sosyal medyada saniyeler içinde viral haline geldi. Portekizli süperstarı tiye alan bu organize sevinç, futbolseverler arasında hem eğlenceli bulundu hem de büyük yankı uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Portekiz dünya kupası
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