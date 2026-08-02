SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi kararını verdi! Sürpriz teklifi elinin tersiyle itti...

Sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırarak serbest oyuncu statüsüne geçen Arjantinli süperstarın yeni adresi futbol kamuoyunda merakla bekleniyor. Geleceği hakkında kritik bir karar alan tecrübeli golcünün, masasına gelen dev bir teklifi reddederek kariyer rotasını netleştirdiği ortaya çıktı.

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi kararını verdi! Sürpriz teklifi elinin tersiyle itti...
Emre Şen

Galatasaray formasıyla sergilediği golcü kimliğiyle taraftarın sevgilisi haline gelen ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Mauro Icardi, şu an serbest pazarın en gözde isimlerinden biri konumunda. Bonservisini elinde bulunduran Arjantinli yıldızın bir sonraki durağı netleşmeye başladı.

ARJANTİN İHTİMALİNE KAPILARI KAPATTI

Galatasaray dan ayrılan Mauro Icardi kararını verdi! Sürpriz teklifi elinin tersiyle itti... 1

Arjantinli gazeteci Martin Arevalo'nun paylaştığı bilgilere göre; menajerler vasıtasıyla ülkesinin köklü ekiplerinden Boca Juniors'a önerilen yıldız futbolcu, bu transfere sıcak bakmadı. Kariyerinin mevcut aşamasında Arjantin'e dönmeyi kesinlikle düşünmeyen golcü oyuncunun, gelen teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

AVRUPA İÇİN BEKLEMEYE GEÇTİ

Galatasaray dan ayrılan Mauro Icardi kararını verdi! Sürpriz teklifi elinin tersiyle itti... 2

Ülkesine dönme fikrini tamamen rafa kaldıran tecrübeli santrforun, kariyerine üst düzey liglerde devam etme kararı aldığı bildirildi. Yeni kulübünü seçerken hata yapmak istemeyen Icardi'nin herhangi bir acele içerisinde olmadığı, Avrupa'dan gelecek tatmin edici teklifleri beklemeye koyularak doğru projeye imza atacağı ifade edildi.

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İranlı 13 dağcı, Süphan Dağı’nın zirvesine ulaştıİranlı 13 dağcı, Süphan Dağı’nın zirvesine ulaştı
Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz için astronomik teklif!Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz için astronomik teklif!
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı

Yatırımcının ilgisi artıyor: 'Sadece değer kazanacak beklentisiyle hareket etmemeli'

Yatırımcının ilgisi artıyor: 'Sadece değer kazanacak beklentisiyle hareket etmemeli'

e-Devlet'te erişime açıldı: Unutulan hesap ve para için yeni hizmet

e-Devlet'te erişime açıldı: Unutulan hesap ve para için yeni hizmet

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.