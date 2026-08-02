Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi kararını verdi! Sürpriz teklifi elinin tersiyle itti...

Galatasaray formasıyla sergilediği golcü kimliğiyle taraftarın sevgilisi haline gelen ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Mauro Icardi, şu an serbest pazarın en gözde isimlerinden biri konumunda. Bonservisini elinde bulunduran Arjantinli yıldızın bir sonraki durağı netleşmeye başladı.

ARJANTİN İHTİMALİNE KAPILARI KAPATTI

Arjantinli gazeteci Martin Arevalo'nun paylaştığı bilgilere göre; menajerler vasıtasıyla ülkesinin köklü ekiplerinden Boca Juniors'a önerilen yıldız futbolcu, bu transfere sıcak bakmadı. Kariyerinin mevcut aşamasında Arjantin'e dönmeyi kesinlikle düşünmeyen golcü oyuncunun, gelen teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

AVRUPA İÇİN BEKLEMEYE GEÇTİ

Ülkesine dönme fikrini tamamen rafa kaldıran tecrübeli santrforun, kariyerine üst düzey liglerde devam etme kararı aldığı bildirildi. Yeni kulübünü seçerken hata yapmak istemeyen Icardi'nin herhangi bir acele içerisinde olmadığı, Avrupa'dan gelecek tatmin edici teklifleri beklemeye koyularak doğru projeye imza atacağı ifade edildi.