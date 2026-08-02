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İranlı 13 dağcı, Süphan Dağı’nın zirvesine ulaştı

İran’dan gelen 13 kişilik dağcı grubu, Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağı olan 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı’na başarılı bir zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

İranlı 13 dağcı, Süphan Dağı’nın zirvesine ulaştı
Emre Şen

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Süphan Dağı’na tırmanış için İran’dan gelen 13 kişilik ekip, gerekli hazırlıkların ardından sabahın erken saatlerinde yürüyüşe başladı. Yaklaşık 8 saat süren zorlu parkurun ardından zirveye ulaşan dağcılar, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tırmanış ile ilgili konuşan grup lideri Selahaddin Rezai, Süphan Dağı’nın doğal güzellikleri ve teknik parkuruyla bölgenin önemli dağcılık rotalarından biri olduğunu belirterek, Türkiye’de tırmanış yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Zirvede kısa süre kalan ekip, hava şartlarını da göz önünde bulundurarak güvenli şekilde inişe geçti. Tırmanış herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı.
Her yıl yerli ve yabancı çok sayıda dağcıyı ağırlayan Süphan Dağı, 4 bin 58 metrelik yüksekliği ve etkileyici manzarasıyla dağcılık tutkunlarının gözde rotaları arasında yer alıyor.

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İran
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