Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez nişanlandı iddiası

Portekiz’in çok satan gazetesi Correio da Manha, Ronaldo’nun daha önce evlenme teklif ettiği İspanyol model Rodriguez ile nişan yüzüklerini taktıklarını öne sürdü.

Ronaldo öyle bir karar verdi ki

1 / 7 Gazetenin haberine göre, bir yaşındaki kızları Alana Martina, Ronaldo’nun taşıyıcı anneden dünyaya gelen ikiz bebekleri Eva ve Matteo, sekiz yaşındaki oğlu Cristiano Junior ile birlikte İtalya’da yaşayan Ronaldo ve Rodriguez evlilik hazırlıklarına başladı.

2 / 7 Çiftin en son Londra’da romantik bir akşam yemeği yerken Cartier marka nişan yüzükleriyle görüldükleri iddia edildi.

3 / 7 Düğün hakkında detayların gizli tutulduğu, Rodriguez’in gelinlik seçimi yapma aşamasında olduğu öne sürüldü.

4 / 7 2016 yılında Madrid’de Ronaldo’nun alışveriş yapmak için gittiği, Rodriguez’in çalıştığı Gucci mağazasında tanışan ikilinin evleneceği haberleri Eylül 2017’de çıkmıştı.

5 / 7 Evlilik söylentileri, Georgina Rodrifuez'in Ronaldo'yla birlikte geçen yıl gittiği Sporting Lizbon'un stadı Alvalade'de yüzüğünün objektiflere takılmasının ardından başlamıştı.

6 / 7 Hello dergisinin haberine göre Ronaldo, üzerinde 5 karat elmas bulunan, 265 bin Euro değerindeki yüzükle kız arkadaşına evlenme teklif etmişti.