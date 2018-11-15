SPOR

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez nişanlandı iddiası

İTALYA HABERLERİ  | 15.11.2018 15:29 | Son Güncelleme

Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun bir süredir birlikte olduğu Georgina Rodriguez'le önemli bir karar aldığı iddia edildi.

Portekiz’in çok satan gazetesi Correio da Manha, Ronaldo’nun daha önce evlenme teklif ettiği İspanyol model Rodriguez ile nişan yüzüklerini taktıklarını öne sürdü.

Ronaldo öyle bir karar verdi ki

1 / 7

Gazetenin haberine göre, bir yaşındaki kızları Alana Martina, Ronaldo’nun taşıyıcı anneden dünyaya gelen ikiz bebekleri Eva ve Matteo, sekiz yaşındaki oğlu Cristiano Junior ile birlikte İtalya’da yaşayan Ronaldo ve Rodriguez evlilik hazırlıklarına başladı.

Gazetenin haberine göre, bir yaşındaki kızları Alana Martina, Ronaldo’nun taşıyıcı anneden dünyaya gelen ikiz bebekleri Eva ve Matteo, sekiz yaşındaki oğlu Cristiano Junior ile birlikte İtalya’da yaşayan Ronaldo ve Rodriguez evlilik hazırlıklarına başladı.
2 / 7

Çiftin en son Londra’da romantik bir akşam yemeği yerken Cartier marka nişan yüzükleriyle görüldükleri iddia edildi.

Çiftin en son Londra’da romantik bir akşam yemeği yerken Cartier marka nişan yüzükleriyle görüldükleri iddia edildi.
3 / 7

Düğün hakkında detayların gizli tutulduğu, Rodriguez’in gelinlik seçimi yapma aşamasında olduğu öne sürüldü.

Düğün hakkında detayların gizli tutulduğu, Rodriguez’in gelinlik seçimi yapma aşamasında olduğu öne sürüldü.
4 / 7

2016 yılında Madrid’de Ronaldo’nun alışveriş yapmak için gittiği, Rodriguez’in çalıştığı Gucci mağazasında tanışan ikilinin evleneceği haberleri Eylül 2017’de çıkmıştı.

2016 yılında Madrid’de Ronaldo’nun alışveriş yapmak için gittiği, Rodriguez’in çalıştığı Gucci mağazasında tanışan ikilinin evleneceği haberleri Eylül 2017’de çıkmıştı.
5 / 7

Evlilik söylentileri, Georgina Rodrifuez'in Ronaldo'yla birlikte geçen yıl gittiği Sporting Lizbon'un stadı Alvalade'de yüzüğünün objektiflere takılmasının ardından başlamıştı.

Evlilik söylentileri, Georgina Rodrifuez'in Ronaldo'yla birlikte geçen yıl gittiği Sporting Lizbon'un stadı Alvalade'de yüzüğünün objektiflere takılmasının ardından başlamıştı.
6 / 7

Hello dergisinin haberine göre Ronaldo, üzerinde 5 karat elmas bulunan, 265 bin Euro değerindeki yüzükle kız arkadaşına evlenme teklif etmişti.

Hello dergisinin haberine göre Ronaldo, üzerinde 5 karat elmas bulunan, 265 bin Euro değerindeki yüzükle kız arkadaşına evlenme teklif etmişti.
7 / 7

Teklifi kabul eden ve hamileyken düğün yapmayı mantıklı bulmayan yaşındaki Rodriguez'in düğünün tadını sakin bir şekilde çıkarabilmek için doğum sonrasını beklemek istediği ve bu sırada hazırlık yapacağı öne sürülmüştü. (NTV)

Teklifi kabul eden ve hamileyken düğün yapmayı mantıklı bulmayan yaşındaki Rodriguez'in düğünün tadını sakin bir şekilde çıkarabilmek için doğum sonrasını beklemek istediği ve bu sırada hazırlık yapacağı öne sürülmüştü. (NTV)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ronaldo Georgina Rodriguez juventus İtalya

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Fenerbahçe kararını Koeman'a tebliğ etti

Fenerbahçe kararını Koeman'a tebliğ etti

Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Joel Matip

Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Joel Matip

Burak Yılmaz'ın yeni rotası İstanbul olacak

Burak Yılmaz'ın yeni rotası İstanbul olacak

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez nişanlandı iddiası

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez nişanlandı iddiası

Bellanova'nın Ronaldo'yla çektirdiği fotoğrafta Chiellini çırılçıplak yakalandı!

Bellanova'nın Ronaldo'yla çektirdiği fotoğrafta Chiellini çırılçıplak yakalandı!

Salih Uçan: Roma'daki iki yılım bana kayıp oldu

Salih Uçan: Roma'daki iki yılım bana kayıp oldu

Igor Tudor, Genoa ile görüşmelere başladı

Igor Tudor, Genoa ile görüşmelere başladı

Milan 0 - 2 Juventus

Milan 0 - 2 Juventus

Atalanta 4 - 1 Inter

Atalanta 4 - 1 Inter

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.