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  4. Cristiano Ronaldo istediğini aldı! Stadyumu terk edip kendini takımdan kovdurdu...

Cristiano Ronaldo istediğini aldı! Stadyumu terk edip kendini takımdan kovdurdu...

03.08.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda Manchester United'da forma giymek istemediği bilinen Cristiano Ronaldo'nun son hamlesi pahalıya patladı. Rayo Vallecano maçında oyundan alındıktan sonra doğrudan soyunma odasına giden ve sonrasında stadyumu terk eden Ronaldo'nun bileti kesildi.

Cristiano Ronaldo istediğini aldı! Stadyumu terk edip kendini takımdan kovdurdu...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun devri kapanıyor. Rayo Vallecano maçında yaptığı ilginç davranışla iki gündür İngiltere gazetelerinde manşetleri süsleyen Ronaldo hakkında teknik direktör Erik ten Hag'dan çok sert bir açıklama geldi.

OYUNDAN ALININCA STADYUMU TERK ETMİŞTİ

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Rayo Vallecano maçına ilk 11'de başlayan Cristiano Ronaldo, ikinci yarının başında oyundan alındıktan sonra bir hayli sinirlenmişti. Devre arasında kenara alınınca karşılaşma bitmeden Old Trafford'dan ayrılan Ronaldo'ya teknik direktör Erik ten Hag'dan sert bir yanıt geldi.

"KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM!"

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Ten Hag açıklamasında, "Bu davranışı kesinlikle kabul etmiyorum. Kabul edilemez bir durum bu. Sadece onun için değil, herkes için. Biz bir takımız ve herkes maç bitine kadar stadyumda kalmalı." ifadelerini kullandı. İngiliz basınında yer alan habere göre ise Ronaldo'nun bu hamlesinden sonra takımdan ayrılmasına izin verilecek.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
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