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Cristiano Ronaldo, kariyerinde bir ilk yaşayacak! Bu imzayı daha önce hiç atmamıştı...

27.07.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'a yıllar sonra geri dönerek büyük bir sürprize imza atan Cristiano Ronaldo, İngiltere'de mutsuz durumda. Takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan Ronaldo için ilginç bir yöntem hazırlandı. Geçtiğimiz günlerde menajeriyle birlikte Manchester United'ın kulüp binasına giden Ronaldo'nun ne karar verdiği ortaya çıktı.

Cristiano Ronaldo, kariyerinde bir ilk yaşayacak! Bu imzayı daha önce hiç atmamıştı...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo'nun Manchester United macerası istediği gibi gitmedi. Takımdan ayrılmayı kafaya koyan Ronaldo için ilginç bir olay yaşanmak üzere...

MENAJERİYLE TESİSLERE GELDİ

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Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek olmasından dolayı yıllar sonra Şampiyonlar Ligi arenasında yer alamayacak olan Ronaldo isyan çıkarttı. Takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ronaldo, menajeri Jorge Mendes ile Manchester United tesislerine geldi.

KARİYERİNDE BİR İLK OLACAK

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The Sun gazetesinde yer alan iddiaya göre, Jorge Mendes ile tesislere gelen Ronaldo'nun ayrılık konuşması yaptığı öğrenildi. Takımdan kiralık olarak ayrılıp Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takıma gitmeyi isteyen Ronaldo için Manchester United düğmeye bastı. Eğer bu transfer gerçekleşirse Ronaldo kariyerinde bir ilk yaşayıp kiralık olarak transfer olmuş olacak.


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Cristiano Ronaldo Manchester United ronaldo
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