Cristiano Ronaldo kariyerinin 700. golünü atarak yine tarihe geçti

B Grubu'nda Ukrayna, ağırladığı Portekiz'i Yaremchuk'un 6 ve Yarmolenko'nun 27. dakikadaki golleriyle 2-1 yenerek EURO 2020 finallerine gitmeyi garantiledi.

Portekiz'in golünü, 72. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti. 34 yaşındaki futbolcu, milli formayla 95, kariyerindeki 700. golüne imza attı.

700 GOL BARAJINI GEÇEN 6. FUTBOLCU OLDU

Ronaldo böylece Josef Bican, Romario, Pele, Ferenc Puskas, Gerd Müller'den sonra milli takım ve kulüp formasıyla 700 gol barajını geçen 6. futbolcu oldu.

"REKORLARLA İLGİLENMİYORUM"

Maç sonu konuşan Ronaldo, "Rekorlarla ilgilenmiyorum ve takip etmiyorum. Doğal olarak rekorlar bana geliyor. Umarım 701. golümü de Juventus ile ilk maçımda atarım" ifadelerini kullandı.

