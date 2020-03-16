Cristiano Ronaldo, koronavirüs karantinasında görüntülendi!

Koronavirüsü salgınının İtalya'da yayılmasının ardından ülkesi Portekiz'e giden ve kendisini karantinaya alan Cristiano Ronaldo'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Ronaldo, seyircisiz oynanan Juventus - İnter maçı sonrası felç olan annesini ziyaret için Portekiz'e gitmişti.

İTALYA'YA DÖNMEYECEĞİNİ BİLDİRMİŞTİ

Juventus'tan takım arkadaşı Daniele Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası İtalya'ya dönmeyeceğini kulübüne bildiren Ronaldo, ailesiyle birlikte izole bir yaşam sürmeye başladı.

Memleketi Madeira'da okyanus manzaralı evinde dış dünyayla olabildiğinde az temaslı bir şekilde yaşayan Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla bütün dünyayı bu salgına karşı uyarmayı da ihmal etmedi.

Ronaldo'nun karantina yaşamından fotoğrafları da sosyal medyaya sızmaya devam ediyor.

SEVGİLİSİ PAYLAŞIYOR

Sevgilisi Georgina Rodriguez'in paylaşımlarından da Ronaldo ve çocuklarının izole yaşamlarından görüntüler oluyor.

Daha önce kardeşiyle evinin terasında görüntülenen Portekizli yıldızın son olarak kendisini evin dışından çeken kameralara perdenin arkasından baktığı anlar sosyal medyaya yansıdı.