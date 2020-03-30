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  4. Cristiano Ronaldo koronavirüse aldırmadı, dışarı çıktı! Sosyal medyada tepki yağdı

Cristiano Ronaldo koronavirüse aldırmadı, dışarı çıktı! Sosyal medyada tepki yağdı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 30.03.2020 14:22 | Son Güncelleme

Sosyal medyadan "evde kal" çağrısı yapan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez ve iki çocuğuyla birlikte evde karantina uygulamasına ara vererek dışarı çıktı. Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

Koronavirüs salgınından korunmak için İtalya'dan Portekiz'e giden ve salgın geçene kadar Madeira'da bulunan villasından çıkmayacağının sözünü veren Cristiano Ronaldo, sözünü tutamadı...

Sosyal medyadan "evde kal" çağrısı yapan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez ve iki çocuğuyla birlikte evde karantina uygulamasına ara vererek dışarı çıktı.

Ronaldo koronavirüse aldırmadı, sokağa çıktı!

Portekizli yıldız ile sevgilisi Georgina Rodriguez, bebekleri ile dışarı çıkarken görüntüleri basına sızdı.
Fotoğraflarda Ronaldo ve Rodriguez'in maskesiz olması, ayrıca çocuklarına da maske takmaması oldukça tepki çekti.
Ünlü çift, fotoğraflarının çekildiğini fark ettikten sonra ise şaşkınlıklarını gizleyemediler. Ronaldo, Portekiz'e kendisi ve ailesini karantinaya almak için gittiğini söylemiş ve bu yüzden İtalya'dan ayrılmıştı.
Ronaldo ve sevgilisinin bu görüntüleri sosyal medyada da geniş yer buldu. Hayranları, Ronaldo'yu sözünü tutmamakla eleştirdi.
Cristiano Ronaldo, Portekiz'deki villasından fotoğraflar paylaşıp ailesi ile birlikte olduğunu belirtip 'evde kalın' çağrılarında bulunuyordu...
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Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo koronavirüs

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