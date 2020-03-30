Cristiano Ronaldo koronavirüse aldırmadı, dışarı çıktı! Sosyal medyada tepki yağdı

Koronavirüs salgınından korunmak için İtalya'dan Portekiz'e giden ve salgın geçene kadar Madeira'da bulunan villasından çıkmayacağının sözünü veren Cristiano Ronaldo, sözünü tutamadı...
Sosyal medyadan "evde kal" çağrısı yapan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez ve iki çocuğuyla birlikte evde karantina uygulamasına ara vererek dışarı çıktı.
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