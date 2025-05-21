Cristiano Ronaldo, maçın sonunda resmen veda etti! Tribünlere gidip duygusal anlar yaşadı

Son dakika transfer haberleri: Suudi Arabistan Pro Lig'i 33. hafta maçında Al Nassr ile Al Khaleej karşı karşıya geldi. Ronaldo'lu Al Nassr maçtan 2-0 galip ayrıldı. Portekizli yıldızın mücadelenin sonunda taraftarlara veda etmesi sürpriz olarak nitelendirildi.

ÖNCE KAÇIRDI SONRA ATTI

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Jhon Duran ve 90+7'de penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti. Mücadelenin 65. dakikasında penaltı kaçıran Ronaldo, son dakikada attığı golle kendini affettirdi.

MAÇIN SONUNDA VEDA ETTİ

Al Nassr ile sözleşme yenilemeyeceği öğrenilen Cristiano Ronaldo, maç sonunda taraftarlara veda etti. Duygusal anlar yaşayan Ronaldo'nun kariyerine nerede devam edeceği henüz bilinmiyor.

TÜRKİYE'DEN BEŞİKTAŞ'IN İLGİSİ İDDİASI

Beşiktaş'ın Ronaldo ile ilgilendiği iddia edilmiş fakat siyah-beyazlılar çıkan bu iddiaları net bir dille yalanlamıştı. Ronaldo'nun yeni durağının neresi olacağı kısa süre içinde belli olacak.