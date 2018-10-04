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Cristiano Ronaldo milli takımdan affını istedi

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 04.10.2018 14:32 | Son Güncelleme

Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nın yılın kalan bölümünde oynayacağı üç karşılaşmada yer almayacağı öğrenildi.

Cristiano Ronaldo milli takımdan affını istedi

Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun 2019'un kalan bölümünde Portekiz Milli Takımı'ndaki yerini alamayacağı öğrenildi. Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre 33 yaşındaki futbolcu, Juve'ye alışma sürecini hızlı tamamlamak için milli takımdan affını istedi. Ronaldo, böylece ülkesinin UEFA Uluslar Ligi'nde çıkacağı Polonya ve İtalya karşılaşmalarda oynayamayacak. Yıldız futbolcunun İskoçya ile oynanacak hazırlık maçında da forma giymemesi bekleniyor. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
ronaldo juventus portekiz milli takımı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
İslama ılımlı cümleler kurdu ya adama etmediğini bırakmaz bu gevurlar
doydu adam
R.Madrid deki forsu pek kalmadı..
baba olmamis bence bu düşünce alışacak ne var milli takımın sana ihtiyacı var kesin
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