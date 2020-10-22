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Cristiano Ronaldo'nun 2. testi de pozitif

İTALYA HABERLERİ  | 22.10.2020 15:18 | Son Güncelleme

Cristiano Ronaldo’ya yapılan 2. koronavirüs testi de pozitif çıktı. Portekizli yıldız, Barcelona’ya karşı forma giyemeyecek. UEFA Uluslar Ligi maçları için Portekiz Milli Takımı kampında bulunan Ronaldo'nun koronavirüse yakalandığı tespit edilmişti.

Cristiano Ronaldo'nun 2. testi de pozitif

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'ya yapılan ikinci koronavirüs testi pozitif çıktı. Marca'nın haberine göre Cristiano Ronaldo'ya yapılan ikinci koronavirüs testi pozitif çıktı. Ronaldo, 28 Ekim'deki Juventus - Barcelona karşılaşmasında forma giyemeyecek.


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