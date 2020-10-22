Cristiano Ronaldo'nun 2. testi de pozitif

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'ya yapılan ikinci koronavirüs testi pozitif çıktı. Marca'nın haberine göre Cristiano Ronaldo'ya yapılan ikinci koronavirüs testi pozitif çıktı. Ronaldo, 28 Ekim'deki Juventus - Barcelona karşılaşmasında forma giyemeyecek.
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