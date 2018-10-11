SPOR

Cristiano Ronaldo'nun avukatı Peter Christiansen, sus payını doğruladı

İTALYA HABERLERİ  | 11.10.2018 14:42 | Son Güncelleme

ABD'li Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun avukatından gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi. Portekizli futbolcunun avukatlığını yapan Peter Christiansen, yayımladığı basın bildirisinde 375 bin dolarlık sus payı iddialarını doğruladı.

Cristiano Ronaldo'nun avukatı Peter Christiansen, sus payını doğruladı

Son dönemde hakkında çıkan tecavüz iddiasıyla başı belada olan Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo hakkında avukatı Peter Christiansen'den açıklama geldi.

Christiansen, ABD'li Kathryn Mayorga'ya 2009 yılında Las Vegas'ta bir otel odasında tecavüz ettiği öne sürülen müvekkilinin Mayorga'ya 375 bin dolarlık bir sus payı verdiğine yönelik iddiaları doğruladı.

Ronaldo ile Mayorga arasındaki anlaşmanın suçun kabulü anlamına gelmediğini ifade eden Christiansen, bununla birlikte davaya konu olan ve ilk olarak Football Leaks tarafından yayımlanan bazı belgelerin fabrikasyon olduğunu ifade etti. (FANATİK)

PARTNERWhatsApp kullanıcıları tehlikede!WhatsApp kullanıcıları tehlikede!
Raffaella Fico: Ronaldo tecavüz etmezRaffaella Fico: Ronaldo tecavüz etmez
Leonardo Bonucci: Juventus'tan ayrılmam hataydıLeonardo Bonucci: Juventus'tan ayrılmam hataydı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ronaldo İtalya Peter Christiansen Kathryn Mayorga

En Çok Okunan Haberler

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Arda Turan bu kadar olmaz dedirtti

Arda Turan bu kadar olmaz dedirtti

Arda Turan-Berkay kavgası Avrupa basınında

Arda Turan-Berkay kavgası Avrupa basınında

Beşiktaş'tan Ozan Tufan operasyonu

Beşiktaş'tan Ozan Tufan operasyonu

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cristiano Ronaldo'nun avukatı Peter Christiansen, sus payını doğruladı

Cristiano Ronaldo'nun avukatı Peter Christiansen, sus payını doğruladı

Raffaella Fico: Ronaldo tecavüz etmez

Raffaella Fico: Ronaldo tecavüz etmez

Leonardo Bonucci: Juventus'tan ayrılmam hataydı

Leonardo Bonucci: Juventus'tan ayrılmam hataydı

Ronaldo'dan tecavüz iddiası için çarpıcı itiraflar!

Ronaldo'dan tecavüz iddiası için çarpıcı itiraflar!

Irina Shayk'ın başı, Ronaldo yüzünden belada!

Irina Shayk'ın başı, Ronaldo yüzünden belada!

Cristiano Ronaldo'ya bir tecavüz suçlaması daha

Cristiano Ronaldo'ya bir tecavüz suçlaması daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.