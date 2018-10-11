Cristiano Ronaldo'nun avukatı Peter Christiansen, sus payını doğruladı

Son dönemde hakkında çıkan tecavüz iddiasıyla başı belada olan Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo hakkında avukatı Peter Christiansen'den açıklama geldi.
Christiansen, ABD'li Kathryn Mayorga'ya 2009 yılında Las Vegas'ta bir otel odasında tecavüz ettiği öne sürülen müvekkilinin Mayorga'ya 375 bin dolarlık bir sus payı verdiğine yönelik iddiaları doğruladı.
Ronaldo ile Mayorga arasındaki anlaşmanın suçun kabulü anlamına gelmediğini ifade eden Christiansen, bununla birlikte davaya konu olan ve ilk olarak Football Leaks tarafından yayımlanan bazı belgelerin fabrikasyon olduğunu ifade etti. (FANATİK)
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