TFF'ye bildirilmemişlerdi! Galatasaray'ın kamp kadrosunda sürpriz

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Avusturya'da yapacağı kamp ile sürdürecek olan Galatasaray'da Avusturya kafilesi açıklandı.

3 İSİM DAHİL EDİLDİ

Sarı-Kırmızılılar'da Victor Nelsson, Elias Jelert ve Metehan Baltacı kadroya dahil edildi.

HALİL VE DAVINSON YOK

TFF'ye bildirilmeyen diğer isim olan Halil Dervişoğlu, Avusturya kampı kadrosuna da dahil edilmedi. Galatasaray'da Davinson Sanchez de kamp kadrosunda yer almadı.

KAMP KADROSU

Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Elias Jelert, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Victor Nelsson, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Sivaslıoğlu, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.