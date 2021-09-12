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Cristiano Ronaldo'nun hayatı ve kariyeri risk altında!

12.09.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

36'lık Cristiano Ronaldo, bu sezon sihrini yuvası Manchester United'da gösterecek. Ancak Ronaldo'nun sağlık durumu hakkında korku verici bilgiler gün yüzüne çıktı. Ronaldo'nun dizinde 6 senedir tendinozis diye bir iltihabın olduğu, bu hastalık yüzünden bazı maçları yarıda bıraktığı belirtildi. Garanti bir tedavisi olmayan bu rahatsızlıkta, düzenli ilaç ve bolca dinlenmeyle acı hafifliyor. Tendinozis, dizde sürekli acı hissettiren bir hastalık. Ronaldo ise uzun vadede kendisini ateşe atıyor.

Cristiano Ronaldo'nun hayatı ve kariyeri risk altında!

Manchester United'a duygusal bir dönüş yapan Ronaldo, 36 yaşında sınırları zorlamaya devam ediyor. Gelmiş geçmiş en büyük futbolculardan olan Ronaldo, aynı zamanda sağlığını da ciddi şekilde ateşe atıyor.

"ESNEKLİK KAYBI"

Daily Star'ın haberine göre; 2014 yılında Ronaldo'ya 'garanti tedavisi olmayan' tendinozis teşhisi koyuluyor. Diz iltihabı şeklinde tanımlanan bu rahatsızlık, sürekli ağrı hissetmeye, esneklik kaybına, tendonları yaralamaya neden oluyor. Ancak sezonda neredeyse 60 civarı maça çıkan Ronaldo, sağlığına uzun vadede meydan okuyor.

"ACIYA DAYANABİLİRİM"

Ronaldo teşhisin koyulduğu dönemde, "Acıyla yaşamayı öğrenir ve ona dayanacak psikolojik güce sahip olursun. Acıya dayanabilirim. Çünkü daha güçlü bir birey yapar bu beni. Belki acıyı hissetmeseydim, bu kadar iyi olmazdım" ifadelerini kullanıyor.

HER ŞEY DİSİPLİNE DAYALI

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Cristiano Ronaldo, bu rahatsızlığından dolayı yaşantısına ekstra dikkat ediyor. Sürekli dinlenmesi gerekiyor. Bilindiği gibi Ronaldo da bunu en iyi yapanlardan. Hayatını tamamen futbola adamış bir sporcu.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
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