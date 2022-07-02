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  4. Cristiano Ronaldo'nun hikayesi bitiyor mu? İlk kez bu kadar net konuştu

Cristiano Ronaldo'nun hikayesi bitiyor mu? İlk kez bu kadar net konuştu

02.07.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, Manchester United kariyerini noktalamak üzere. Medyada çıkan takımdan ayrılmak istiyor iddialarını doğrulayan Portekizli yıldız, cazip bir teklif gelmesi durumunda kulüpten ayrılmak istediğini Manchester United'a iletti.

Cristiano Ronaldo'nun hikayesi bitiyor mu? İlk kez bu kadar net konuştu
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Juventus'tan ayrılıp Manchester United'a imza atarak büyük bir sürpriz yaşatan Ronaldo'nun İngiltere hikayesi kısa sürecek. Times'ın haberine göre; Dünyaca ünlü Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, cazip bir teklif gelmesi durumunda kulüpten ayrılmak istediğini Manchester United'a iletti.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

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Geçtiğimiz sezon beklentilerin bir hayli gerisinde kalan Ronaldo ve arkadaşlarının performansı sık sık eleştiri konusu olmuştu. Bu sezona da köklü değişiklik yaparak başlayan ManU, ilk olarak teknik direktör Erik ten Hag'ı takımın başına getirdi.

Bu gelişmenin ardından yaz transfer dönemi açıldığından beri Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılabileceği haberleri giderek yayılmaya başladı. Bugün de son olarak İngiliz medyası bu iddiaların doğruluğunu kanıtladı. Adı sık sık Bayern Münih ile anılan Ronaldo'nun ne yapacağı henüz bilinmiyor.

37 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerinde toplam 932 maça çıkarken, 698 gol, 230 da asist yapma başarısı göstermişti. Şimdiden Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
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