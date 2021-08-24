Cristiano Ronaldo’nun kız kardeşleri güzellikleri ile büyüledi

Dünyanın hayran olduğu futbolcular arasına adını altın harflerle yazdıran Cristiano Ronaldo, yakışıklılığı ile pek çok markanın da yüzü oldu. Futbolcunun kız kardeşlerini görenler, “Genler güzel” yorumunda bulunmadan edemedi. İşte Ronaldo’nun güzelikleri ile büyüleyen kız kardeşleri…

CRİSTİANO RONALDO’NUN KIZ KARDEŞLERİ KATİA VE ELMA

1985 Portekiz doğumlu futbolcu Cristiano Ronaldo’nun iki ablası var. Birisi 44 yaşındaki Katia Aveiro, diğeri de 48 yaşındaki Elma Aveiro. İkisi de ilerleyen yaşlarına rağmen güzellikleriyle hayran bıraktı. İşte Ronaldo’nun kardeşleri…

Katia Aveiro

ELMA AVEİRO

TÜRK VE YABANCI FUTBOLCULARIN BİLİNMEYEN KARDEŞLERİ

Dünyanın tanıdığı futbolcuların, çoğu zaman kardeşleri ise aynı kaderi yaşamıyor. Haberimizin devamında sizlere futbolcular ve kardeşlerinin kimler olduğunu tanıtacağız.

GÖKHAN GÖNÜL VE YILLAR SONRA BULDUĞU KARDEŞİ CAN GÖNÜL

Gökhan Gönül, 36 yaşına kadar 3 kardeşi olduğunu sanıyordu, bir kardeşi daha ortaya çıktı. İlginç olay sonrası Show TV’de yayınlanan programa katılan Gökhan Gönül, Can bizim kardeşimiz. Ben de yeni öğrendim. 3 kardeştik, 4 olduk. Annem ve babam Can'a ulaşmayı bekliyor. Onlar böyle durumlara alışkın insanlar değiller. Can'ın çok fazla özel hayatını paylaşmasından yana değilim. Herkesin her şeyi bilmesine gerek yok. Can'ın beni bulma sürecine benzer şekilde ben de annemi buldum, daha sonra babamla barıştırdım. Çık gel oğlum. Bekliyoruz seni." dedi.

Can Gönül'ün yaşadığı süreci çok iyi anladığını belirten Gökhan Gönül, "Ben de annesiz büyüdüm. Babaannem beni büyüttü. Ben, Can'ın neler yaşadığının farkındayım." ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN VE OYUNCU KARDEŞİ OKAN TURAN

Milli futbolcumuz Arda Turan pek çok başarıya imza atarak önemli kulüplerde oynadı. Şu anda da Galatasaray’da top koşturan Turan’ın kardeşi Okan ise ağabeyi gibi kariyerini futbolla değil, oyunculuk ile ilerletmek istedi. Küçüklüğünden beri oyunculuğa merak salmış olan Okan bunu okulda oynadığı tiyatrolarla göstermiştir ve Beyaz Karanfil Dizisinde oynayarak kendini göstermiştir. Arda Turan'ın kardeşi Okan daha sonra Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dahil oldu ve Reha rolüyle boy gösterdi.

İRFAN CAN KAHVECİ VE KARDEŞİ NEŞE KAHVECİ

26 yaşındaki İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe’de top koşturmaktadır. Futbolcunun güzel mi güzel Neşe Kahveci adında ablası var. İkilinin arasından adeta su sızmıyor. Kahveci’nin ablası ise gazetecilik mezunu.



HAMİT ALTINTOP VE İKİZİ HALİL ALTINTOP

Schalke 04'te beraber oynayan ikiz futbolcular, bir dönem Türk futboluna damga vurdular. Bayern Münih ve Real Madrid gibi devlerde top koşturduktan sonra bir dönem Galatasaray forması da giyen Hamit Altıntop, 2018'de kariyerine nokta koydu. Bir dönem Bundesliga'daki golleriyle hafızalara kazınan Halil Altıntop da kardeşi Hamit gibi 2018'de futbol kariyerine son verdi.

WESLEY SNEİJDER VE KARDEŞİ RODNEY SNEİJDER

Ülkemizde Galatasaray formasıyla da boy gösteren Wesley, şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bile bulunan bir futbolcuydu. Kardeşi Rodney de futbolcu olsa da onun kariyeri ise pek parlak geçmedi. Hollanda'da çeşitli kulüplerde forma giyen Rodney şu 5. lig takımlarında forma giydi.





KEVIN PRINCE BOATENG VE KARDEŞİ JEROME BOATENG

Prince Boateng, kardeşi Jerome Boateng'den sadece bir yaş büyük. Prince Boateng, Milli takım tercihini Gana'dan yana kullanırken Jerome Boateng ise Almanya Milli Takımını seçti. Kevin Prince Boateng bugünlerde Barcelona için ter dökerken Jerome Boateng ise Bayern Münih'te top koşturuyor.



