Cristiano Ronaldo'nun oğlu Ronaldo Jr'a transfer teklifi

Sanjoanense Athletic Club, Ronaldo Junior'u 4 Eylül'den itibaren kulübün okuluna ve okul takımına davet etti. Sosyal medyadan paylaşılan mektupta ayrıca Portekizli yıldızın diğer çocukları Eva, Mateo ve Alana Martina'yı da yaşları geldiğinde kulüpte görmek istedikleri belirtildi.
Kulüp ayrıca Ronaldo'ya tesislerin adının Cristiano Ronaldo olarak değiştirilmesini de önerdi. Ronaldo'nun en büyük oğlu olan ve Cristaninho şu anda Juventus'un 9 yaş altı takımında görev yapıyor.
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