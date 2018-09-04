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Cristiano Ronaldo'nun oğlu Ronaldo Jr'a transfer teklifi

İTALYA HABERLERİ  | 04.09.2018 16:56 | Son Güncelleme

Cristiano Ronaldo'nun oğluna transfer teklifi... Portekiz kulüplerinden Sanjoanense AC, Cristiano Ronaldo'ya bir mektup göndererek yıldız futbolcunun oğlunu transfer etmek istediğini duyurdu.

Cristiano Ronaldo'nun oğlu Ronaldo Jr'a transfer teklifi

Sanjoanense Athletic Club, Ronaldo Junior'u 4 Eylül'den itibaren kulübün okuluna ve okul takımına davet etti. Sosyal medyadan paylaşılan mektupta ayrıca Portekizli yıldızın diğer çocukları Eva, Mateo ve Alana Martina'yı da yaşları geldiğinde kulüpte görmek istedikleri belirtildi.

Ronaldo jr

Kulüp ayrıca Ronaldo'ya tesislerin adının Cristiano Ronaldo olarak değiştirilmesini de önerdi. Ronaldo'nun en büyük oğlu olan ve Cristaninho şu anda Juventus'un 9 yaş altı takımında görev yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo Ronaldo Junior juventus Sanjoanense AC

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