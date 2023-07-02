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Cristiano Ronaldo’nun ojeli tırnakları gündem oldu! Sebebi daha sonra ortaya çıktı

02.07.2023 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Instagram'da yaptığı paylaşımla gündem oldu. Sezonun tamamlanmasıyla tatilde olan Portekizli yıldız paylaştığı gönderide ayak tırnaklarına oje sürdüğü görüldü. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo’nun ojeli tırnakları gündem oldu! Sebebi daha sonra ortaya çıktı

Instagram'da 594 milyon takipçisi bulunan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde paylaştığı gönderisiyle gündem oldu. Sezonun tamamlanmasıyla tatilde olan Ronaldo paylaştığı fotoğrafta ayak tırnaklarına siyah oje sürdüğü görülürken, bunu yapmasının nedeni de ortaya çıktı.

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

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Men's Health'e göre bu boya aslında MMA dövüşçüleri tarafından kullanılıyor. Ve dövüş sporcularının müsabaka sırasında tırnaklarının kırılmasını, çatlamasını, yıpranmasını önlüyor. Alman Bild gazetesinin haberine göre sporcular tırnaklarını mantar ve bakterilerden korumak için de koruyucu bir tabaka ile kaplıyorlar.

Bild'e göre sporcular saatlerce terli ayakkabılar içinde kaldıklarında tırnaklarını mantar ve bakterilerden korumak için bu yöntemi tercih ediyor.


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