Cristiano Ronaldo'nun PSG ile anlaştığı iddia edildi!

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo bu yaz İtalyan devinden ayrılabilir.Foot Mercato'da yer alan habere göre, ikinci sezonunu geçirdiği Juventus'ta Şampiyonlar Ligi'ne erken vedanın ardından takımdan ayrılmayı düşünmeye başladı. İddiaya göre Ronaldo önüne çıkan yeni fırsatları değerlendirmeye alacak.
Serie A'da iki şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki yıldız için menajeri Jorge Mendes, Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Leonardo ile görüşecek. Mendes, Ronaldo'nun PSG'ye olası transferi için şartları görüşecek.Juventus formasıyla iki sezonda 90 resmi maça çıkan Cristiano Ronaldo şu ana kadar 67 gol ve 15 asist kaydetti. Portekizli yıldızın İtalyan ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Cristaino Ronaldo, 2017 yılında verdiği röportajda PSG'ye asla transfer olmayacağını itiraf etmişti. "Sadece paranın üstüne kurulan bir takıma hiçbir zaman imza atmam. Futbolda duygulara yer verilmeli. Para hayatta tabii ki önemli fakat bazı şeyler paradan daha üstündür." ifadelerini kullanmıştı.
F.Bahçe'de sağlık kontrolü başladı
Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Galatasaray transferi bitiriyor
Transfer resmen açıklandı
Fenerbahçe'den bomba bir transfer daha
Melih Şendil'den özür mesajı
Trabzonspor transferi resmen açıkladı
Trabzonspor'dan KAP'a 2 transfer açıklaması
Ronaldo ve Merih'in yeni hocası belli oldu
Bein Sports'tan flaş Melih Şendil açıklaması
Beşiktaş'tan iç transfer! 3 yıllık sözleşme uzattı...
Juventus'ta Sarri dönemi sona erdi
Omar Elabdellaoui, Olympiakos'tan ayrıldı
'Gece yaşamı için Berlin'de değilim'
Okuyucu Yorumları 0 yorum