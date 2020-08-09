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Cristiano Ronaldo'nun PSG ile anlaştığı iddia edildi!

İTALYA HABERLERİ  | 09.08.2020 16:44 | Son Güncelleme

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle büyük hayal kırıklığı yaşan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun İtalyan ekibinden ayrılmak istediği ve Fransız devi PSG ile görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.

Cristiano Ronaldo'nun PSG ile anlaştığı iddia edildi!

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo bu yaz İtalyan devinden ayrılabilir.Foot Mercato'da yer alan habere göre, ikinci sezonunu geçirdiği Juventus'ta Şampiyonlar Ligi'ne erken vedanın ardından takımdan ayrılmayı düşünmeye başladı. İddiaya göre Ronaldo önüne çıkan yeni fırsatları değerlendirmeye alacak.

LEONARDO İLE GÖRÜŞECEKLER

Serie A'da iki şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki yıldız için menajeri Jorge Mendes, Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Leonardo ile görüşecek. Mendes, Ronaldo'nun PSG'ye olası transferi için şartları görüşecek.Juventus formasıyla iki sezonda 90 resmi maça çıkan Cristiano Ronaldo şu ana kadar 67 gol ve 15 asist kaydetti. Portekizli yıldızın İtalyan ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

"ASLA GİTMEM" DEMİŞTİ

Cristaino Ronaldo, 2017 yılında verdiği röportajda PSG'ye asla transfer olmayacağını itiraf etmişti. "Sadece paranın üstüne kurulan bir takıma hiçbir zaman imza atmam. Futbolda duygulara yer verilmeli. Para hayatta tabii ki önemli fakat bazı şeyler paradan daha üstündür." ifadelerini kullanmıştı.


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