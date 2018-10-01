Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılma gerekçeleri ortaya çıktı!

Ronaldo'nun 14.8 milyon euro vergi borcu olduğunu öğrenmesinin ardından küplere binen Ronaldo'nun 11 Mayıs 2017 tarihinde ilk kez ayrılmayı kafasına koyduğu belirtildi. Ronaldo'nun takım yöneticilerine ''Bundan kim sorumlu? Hiçbir risk istemediğimi söylemiştim! Ben hiç okumadım. Bildiğim tek şey futbol oynamak ve herkese güvenecek kadar aptal bir insan değilim. Sizi bu yüzden işi alıyorum. Başıma bir dert gelmesin diye herkesten fazla vergi ödüyorum çünkü problem çıksın istemiyorum.'' dediği iddia edildi.

İspanyol El Mundo gazetesi, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den neden ayrıldığını açıklarken Portekizli yıldızın ayrılma kararı almasındaki en önemli etkenin vergi borcu olduğu kaydedildi. Ronaldo'nun avukatı Carlos Osorio, futbolcunun başkan Florentino Perez ile görüşmesini anlattı ve detayları açıkladı.

Carlos Osorio'nun ise ''Cristiano, sorumlu benim. Rahat ol, ölümüne savaşacağız.'' cevabı verdiği ancak bu konuşmanın ardından Ronaldo'nun ayrılmaya kafasına koyduğu belirtildi.

''MESSI VE NEYMAR'DAN AZ KAZANIYORUM, SAYGISIZLIK!''

Barcelona'nın yıldızı Messi'nin de benzer problemler yaşamasından sonra Barcelona'nın Messi'ye gösterdiği ilgiyi Real Madrid'den göremeyen Ronaldo'nun İspanyol takımına kırgın olduğu da kaydedildi. Messi ve Neymar'dan daha az kazandığı için de rahatsız olan yıldız futbolcunun yönetime ''Bu saygısızlık. Benim Ballon d'Or ödülüm var ama Messi ve Neymar'dan daha az kazanıyorum. Bunun parayla alakası yok. Bu tamamen saygı.'' dediği açıklandı.

Bu gelişmelerin ardından Real Madrid, ayrılmak isteyen Ronaldo için Juventus'tan gelen 100 milyon euroluk teklife evet dedi ve yıldız futbolcu, İtalya'nın yolunu tuttu.

