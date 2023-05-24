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Cristiano Ronaldo'nun secde etmesi dünya gündemine oturdu! Golü attıktan sonra...

24.05.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, attığı golün ardından "secde" etti.

Cristiano Ronaldo'nun secde etmesi dünya gündemine oturdu! Golü attıktan sonra...

Ligdeki 28. hafta maçında Al-Nassr ile Al-Shabab takımları, başkent Riyad'da karşılaştı. Portekizli 38 yaşındaki yıldız futbolcu Ronaldo, maçın 59. dakikasında takımını 3-2 öne geçirdiği golü kaydettikten sonraki gol sevinci sırasında secdeye gitti. Al-Nassr, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

TÜM DÜNYA KONUŞUYOR

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Gol attıktan sonra arkadaşlarının ısrarıyla secde eden Ronaldo'nun o anları dünya gündemine oturdu. Kısa süre içinde milyonlarca kişiye erişen bu gol sevinci sosyal medyada da en çok konuşulacak konular arasına girdi.

ARKADAŞLARI TEBRİK ETTİ

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Takımın birçok oyuncusunun müslüman olmasından dolayı Ronaldo'nun secde etmesi hoş karşılandı. Ronaldo'yu tebrik eden takım arkadaşları büyük mutluluk yaşadı.


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