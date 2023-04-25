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Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşıydı, saat satıcısı oldu! Tamamen değişen kariyer...

25.04.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United altyapısında yetişen ve Cristiano Ronaldo ile antrenmanda forma giyme şansı yakalayan Ramon Calliste, yaşadığı diz sakatlığı yüzünden futbol kariyerini sonlandırmak zorunda kalmıştı. Futbol sonrası yeni bir planlama yapan Ramon Calliste, bambaşka bir işe atıldı ve hayatı değişti.

Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşıydı, saat satıcısı oldu! Tamamen değişen kariyer...

Manchester United'ın altyapısına 16 yaşında transfer olan Ramon Calliste, yeni Ryang Giggs olarak anılıyordu. A takımda forma giyememesine rağmen Cristiano Ronaldo ve Wayne Rooney gibi isimlerle antrenmana çıkan Calliste, hayatını tamamen değiştirdi.

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Alex Ferguson'un üzerine titrediği Ramon Calliste için işler yolunda gitmedi. Geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Calliste, yaşadığı diz sakatlığıyla futbolu bırakmak zorunda kaldı.

Bu talihsiz durum sonrasında yepyeni bir işe atılan Ramon Calliste, 2013 yılında değeri 250 bin doları bulan kendi saat markasını kurdu.

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Fotoğraf: Global Watches

37 yaşındaki eski futbolcunun hayatını Dubai'de sürdürdüğü ve oldukça memnun olduğu kaydedildi.

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