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"Cristiano Ronaldo'nun yaptığı kabul edilemez!"

28.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekiz Milli Takımı'nın Sırbistan maçında kaptanlık pandını yere atarak soyunma odasına tepki geldi. İşte ayrıntılar...

"Cristiano Ronaldo'nun yaptığı kabul edilemez!"

Portekiz Milli Takımı'nın Sırbistan ile oynadığı maçta Cristiano Ronaldo'nun vuruşunda savunma topu çizgiden çıkarmaya çalıştı. Cristiano Ronaldo topun çizgiyi geçtiğini belirterek Hollandalı yardımcı hakem Mario Diks ve orta hakem Danny Makkelie'ye itirazlarda bulundu. Karar değişmeyince, Portekizli yıldız bitime 1 dakika kala kaptanlık bandını yere atarak soyunma odasına gitti.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Portekizli futbolcu Fernando Meira, Cristiano Ronaldo'nun bu hareketine tepki gösterdi.

Fernando Meira "Cristiano Ronaldo, Sırbistan maçında son dakikalarda çizgiyi geçen topu gol verilmedi diye Portekiz Milli Takımı'nın kaptanlık bandını yere atıp, soyunma odasına gidemez. Ben de onunla aynı fikirdeyim, top çizgiyi geçti ama bu kadar önemli bir isim bunu yapamaz. Yaptığı asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo
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adamın golünü yediniz buz gibi golünü

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