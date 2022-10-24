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Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi hayran kaybettirecek cinsten! Tüm dünyayı şoke eden karar...

24.10.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'da kötü günler geçiren Ronaldo kararını verdi. Kadro dışı bırakılarak büyük bir şok yaşayan yıldız oyuncu devre arasında takımdan kesin olarak ayrılıyor. Bonservisi nedeniyle takımların almaya yanaşmadığı Ronaldo için Manchester United bedavaya bırakmaya razı oldu. Süper yıldızın yeni adresi ise hayranlarını şoke etti.

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi hayran kaybettirecek cinsten! Tüm dünyayı şoke eden karar...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Manchester United'da kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı çalışan Ronaldo'nun İngiltere macerası sona eriyor. Devre arasında takımdan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi ise duyanları şaşkına çevirdi.

AVRUPA'DA KİMSE İSTEMEDİ

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Avrupa takımlarından hiç kimsenin Ronaldo'yu istememesi yıldız oyuncunun bu kararı vermesinde rol oynadı. Yüksek maaşı nedeniyle büyük takımların yanaşmadığı Ronaldo için Amerika Ligi devreye girdi.

KESİN OLARAK AYRILIYOR

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Devre arasında kesin olarak takımdan ayrılacak olan Ronaldo'nun MLS Ligi ekiplerinden bir takıma imza atacağı öğrenildi. Amerika basınında yer alan haberde Ronaldo'nun transferi kesin olarak söylense de, takım adı şu an için açıklanmadı.


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