Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi hayran kaybettirecek cinsten! Tüm dünyayı şoke eden karar...

Manchester United'da kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı çalışan Ronaldo'nun İngiltere macerası sona eriyor. Devre arasında takımdan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi ise duyanları şaşkına çevirdi.

AVRUPA'DA KİMSE İSTEMEDİ

Avrupa takımlarından hiç kimsenin Ronaldo'yu istememesi yıldız oyuncunun bu kararı vermesinde rol oynadı. Yüksek maaşı nedeniyle büyük takımların yanaşmadığı Ronaldo için Amerika Ligi devreye girdi.

KESİN OLARAK AYRILIYOR

Devre arasında kesin olarak takımdan ayrılacak olan Ronaldo'nun MLS Ligi ekiplerinden bir takıma imza atacağı öğrenildi. Amerika basınında yer alan haberde Ronaldo'nun transferi kesin olarak söylense de, takım adı şu an için açıklanmadı.



