Cristiano Ronaldo'nun yeni aracı olay oldu! Sadece 599 adet üretildi, fiyatı dudak uçuklattı

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun lüks araç tutkusu da bilinirken, Al-Nassr'ın Portekizli yıldızı pahalı oyuncaklarına bir yenisini ekledi.

87 MİLYON TL...

Ronaldo, yeni arabasıyla Portekiz'de görüntülendi. Milli takım için Portekiz'de bulunan Cristiano Ronaldo, 2.5 milyon euroluk (87 milyon lira) Ferrari Daytona SP3 marka arabasıyla görüntülendi.

SADECE 599 ADET VAR

Portekizli yıldızın yeni aracı sadece 599 adet üretildi. 840 beygir ve 697 Nm tork üreten araç 0'dan 100 km hıza 2.85 saniyede çıkıyor.





