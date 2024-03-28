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Cristiano Ronaldo'nun yeni aracı olay oldu! Sadece 599 adet üretildi, fiyatı dudak uçuklattı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.03.2024 14:30
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Suudi Arabistan'da top koşturan Cristiano Ronaldo'nun lüks araç tutkusu bilinirken, Portekizli yıldız pahalı oyuncaklarına bir yenisini ekledi. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun lüks araç tutkusu da bilinirken, Al-Nassr'ın Portekizli yıldızı pahalı oyuncaklarına bir yenisini ekledi.

87 MİLYON TL...

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Ronaldo, yeni arabasıyla Portekiz'de görüntülendi. Milli takım için Portekiz'de bulunan Cristiano Ronaldo, 2.5 milyon euroluk (87 milyon lira) Ferrari Daytona SP3 marka arabasıyla görüntülendi.

SADECE 599 ADET VAR

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Portekizli yıldızın yeni aracı sadece 599 adet üretildi. 840 beygir ve 697 Nm tork üreten araç 0'dan 100 km hıza 2.85 saniyede çıkıyor.

Yerel Seçim 2024


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