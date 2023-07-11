Cristiano Ronaldo'nun yeni girişimi 'URSU' başına bela açtı! Tepkiler çığ gibi...

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, yeni bir girişime imza attı. Yıldız oyuncu son olarak URSU isimlği bir maden suyu firmasının sponsoru olurken, aynı zaman da markanın da reklam yüzü oldu. Yaşam kalitesini arttırmayı amaçladığını açıklayan marka, ürününü 'suyun ötesinde' olarak tanımlıyor.

Ancak gastronomi konusunda uzmanlaşmış olan İspanyol gazetesi El País'in bir bölümü olan El Comidista'ya göre durum böyle değil. Gazete, URSU9'un tanıtımında bir dizi abartılı iddiaların yer aldığı dile getirdi.

"DÜŞÜK VE ŞÜPHELİ KALİTEDE"

Tanıtımda ürün için yer alan ifadede organizmanın asiditesini telafi eden, organların canlılığını ve esenlik hissini geri kazandıran yüksek alkali içerikli doğal bir maden suyu olduğu söyleniyor ancak birçok uzman tarafından yapılan değerlendirmelere göre suyun diğerlerinden daha iyi olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmamakta. Yapılan çalışmalar ise suyun 'düşük veya şüpheli kalitede' olduğunu göstermekte.

İZNİ YOK

Ronaldo'ya bir diğer suçlama ise, İspanyol hükümet düzenlemesinde maden suyuna izin veren referansların olmaması. Ayrıca antioksidan su olarak adlandırılan ürünün neredeyse hiç antioksidan özelliği taşımadığı belirtiliyor.

YANILTICI REKLAM

URSU9'un internet sitesinde Madrid'in kuzey batısındaki Ávila'da bulunan bir marka olduğu yazmakta fakat Google Haritalar üzerinden yapılan araştırmada, URSU9'un tanıtım materyallerinde gösterilen görüntülerin Ávila ile ilgisi olmadığını ortaya koymakta.



