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  4. Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası açıklandı! Jorge Jesus'un adı anılıyordu ama Portekiz Milli Takımı Roberto Martinez ile anlaştı!

Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası açıklandı! Jorge Jesus'un adı anılıyordu ama Portekiz Milli Takımı Roberto Martinez ile anlaştı!

09.01.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a yenilerek turnuvaya veda eden Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrılmıştı. Takımın başına kimin geçeceği merak edilirken, gündeme gelen isimler arasında Jorge Jesus da yer alıyordu. Portekiz Futbol Federasyonu, Belçika Milli Takımı'ndan istifa eden Roberto Martinez ile anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.

Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası açıklandı! Jorge Jesus'un adı anılıyordu ama Portekiz Milli Takımı Roberto Martinez ile anlaştı!

Portekiz Futbol Federasyonu, milli takımın teknik direktörlüğüne Roberto Martinez'i getirdi. Federasyondan yapılan açıklamada, son olarak Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran 49 yaşındaki teknik adamla, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde üç buçuk yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

ELEŞTİRİ TOPLAMIŞTI

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Kulüp kariyerinde Wigan Athletic, Swansea City ve Everton'ı çalıştıran İspanyol teknik direktör, 2018 Dünya Kupası'nda Belçika ile üçüncülük elde etmesine rağmen "milli takımın altın neslinde kupa kazanamadığı" gerekçesiyle bazı kesimler tarafından eleştirilmişti.

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2016'dan bu yana çalıştırdığı Belçika'yı 2022 Dünya Kupası'nda grup aşamasından üste çıkaramayan Martinez, sözleşme süresinin dolmasının ardından görevinden ayrılmıştı.

JORGE JESUS'UN DA ADI ANILIYORDU!

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Öte yandan Fernando Santos'un ayrılığının ardından gündeme gelen isimlerden biri de Jorge Jesus olmuştu. Portekiz Milli Takımı'nın tecrübeli teknik direktör ile görüşme sağladığı iddia edilmişti.


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