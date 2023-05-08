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Cristiano Ronaldo'nun yeni mesleği herkesi çok şaşırtacak! Sözleşmesi bitip futbolu bıraktıktan sonra kolları sıvıyor...

08.05.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, sözleşmesini Arabistan'da sona erdirip futbol hayatına noktayı koymayı planlıyor. Aktif futbolculuk kariyeri bittikten sonra antrenör olması beklenen Ronaldo'nun bu kararından vazgeçtiği ve saha dışında görev alacağı öğrenildi.

Cristiano Ronaldo'nun yeni mesleği herkesi çok şaşırtacak! Sözleşmesi bitip futbolu bıraktıktan sonra kolları sıvıyor...

Al Nassr'da forma giyen Ronaldo için kariyerinin sonu her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Yüksek maaşı nedeniyle Avrupa'da hiçbir takımın yanaşamadığı Ronaldo için sözleşmesinin sonunda ne yapacağı belli oldu.

ESKİ TAKIMINA GERİ DÖNECEK

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Eski takımı Real Madrid'e geri döneceği öğrenilen Ronaldo'nun antrenör olmayacağı ifade edildi. Saha içinde kalmak istemediği iddia edilen Ronaldo'nun yönetici konumunda olacağı yazıldı. İlerleyen yıllarda Real Madrid'in başkanlığı için kolları sıvayacağı da konuşulan Ronaldo'nun bu planı herkesi şaşırttı.

15 MAÇTA 12 GOL

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Al Nassr formasıyla bu sezon 15 maçta forma giyen Ronaldo, 12 gol atıp 2 de asist yapma başarısı gösterdi.


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