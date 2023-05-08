Cristiano Ronaldo'nun yeni mesleği herkesi çok şaşırtacak! Sözleşmesi bitip futbolu bıraktıktan sonra kolları sıvıyor...

Al Nassr'da forma giyen Ronaldo için kariyerinin sonu her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Yüksek maaşı nedeniyle Avrupa'da hiçbir takımın yanaşamadığı Ronaldo için sözleşmesinin sonunda ne yapacağı belli oldu.

ESKİ TAKIMINA GERİ DÖNECEK

Eski takımı Real Madrid'e geri döneceği öğrenilen Ronaldo'nun antrenör olmayacağı ifade edildi. Saha içinde kalmak istemediği iddia edilen Ronaldo'nun yönetici konumunda olacağı yazıldı. İlerleyen yıllarda Real Madrid'in başkanlığı için kolları sıvayacağı da konuşulan Ronaldo'nun bu planı herkesi şaşırttı.

15 MAÇTA 12 GOL

Al Nassr formasıyla bu sezon 15 maçta forma giyen Ronaldo, 12 gol atıp 2 de asist yapma başarısı gösterdi.



