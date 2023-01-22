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Cristiano Ronaldo Portekiz'deki lüks villası için ayda 102 bin TL karşılığında şef arıyor! Tek bir şartı var...

22.01.2023 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yolunu tutan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo yeni ülkesine adapte olmak isterken, ülkesi Portekiz'de de lüks bir villa yaptırdığı ortaya çıkmıştı. Çiftin yeni evleri için ayda 5 bin euro karşılığında bir şef aradığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo Portekiz'deki lüks villası için ayda 102 bin TL karşılığında şef arıyor! Tek bir şartı var...

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a sürpriz bir şekilde transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Manchester United'a beklenmedik şekilde veda etmişti.

Yeni ülkesi Arabistan'a uyum sürecini en kısa sürede atlatmak isteyen yıldız oyuncu, ailesini de yanında götürürken, 2 yıl boyunca Arabistan'da kalmayı planladığı öğrenilmişti.

ÜLKESİNE DÖNECEK

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Öte yandan ülkesi Portekiz de de lüks bir ev yaptırdığı bilinen Ronaldo, Manchester United'dan ayrılmadan önce Cascais, Quinta da Marinha'da bir arsa satın aldığı belirtilmişti. Bunun nedeni ise Al Nassr ile olan sözleşmesinin sonunda yaklaşık 20 milyon Euro gibi bir bedelle yaptırdığı yeni evine dönmeyi hayali.

TEK BİR KRİTERİ VAR

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Tüm bunlar yaşanırken, Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez'in yeni malikanesinin mutfağına ayda 5 bin Euro (102 bin TL) karşılığında bir şef aradığı öğrenilirken, ikilinin tek bir kriteri var.

SUŞİ YAPACAK ŞEF BULAMADI

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Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez, beş çocuklarını büyütürken hem geleneksel Portekiz yemeklerini hem de Japon lezzetlerini tatmak istiyor. Şimdiden bazı çalışanlar işe alınsa bile henüz suşi yapacak bir şef bulunamadı.

544 metrekarelik bir bahçeye sahip olacak olan villada tenis kortları, spor salonu, açık yüzme havuzu ve 20 araç kapasiteli bir garajı olacağı belirtildi.


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