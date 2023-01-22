Cristiano Ronaldo Portekiz'deki lüks villası için ayda 102 bin TL karşılığında şef arıyor! Tek bir şartı var...

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a sürpriz bir şekilde transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Manchester United'a beklenmedik şekilde veda etmişti.

Yeni ülkesi Arabistan'a uyum sürecini en kısa sürede atlatmak isteyen yıldız oyuncu, ailesini de yanında götürürken, 2 yıl boyunca Arabistan'da kalmayı planladığı öğrenilmişti.

ÜLKESİNE DÖNECEK

Öte yandan ülkesi Portekiz de de lüks bir ev yaptırdığı bilinen Ronaldo, Manchester United'dan ayrılmadan önce Cascais, Quinta da Marinha'da bir arsa satın aldığı belirtilmişti. Bunun nedeni ise Al Nassr ile olan sözleşmesinin sonunda yaklaşık 20 milyon Euro gibi bir bedelle yaptırdığı yeni evine dönmeyi hayali.

TEK BİR KRİTERİ VAR

Tüm bunlar yaşanırken, Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez'in yeni malikanesinin mutfağına ayda 5 bin Euro (102 bin TL) karşılığında bir şef aradığı öğrenilirken, ikilinin tek bir kriteri var.

SUŞİ YAPACAK ŞEF BULAMADI

Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez, beş çocuklarını büyütürken hem geleneksel Portekiz yemeklerini hem de Japon lezzetlerini tatmak istiyor. Şimdiden bazı çalışanlar işe alınsa bile henüz suşi yapacak bir şef bulunamadı.

544 metrekarelik bir bahçeye sahip olacak olan villada tenis kortları, spor salonu, açık yüzme havuzu ve 20 araç kapasiteli bir garajı olacağı belirtildi.



