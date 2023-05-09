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  4. Cristiano Ronaldo, rakip takım çalışanını rezil rüsva etti! Maçın ardından yaptığı hareket gündeme oturdu...

Cristiano Ronaldo, rakip takım çalışanını rezil rüsva etti! Maçın ardından yaptığı hareket gündeme oturdu...

09.05.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Nassr, evinde Al-Khaleej ile 1-1 berabere kaldı. Ronaldo, aldıkları beraberlikten sonra maç sonunda bir hayli sinirliydi. Son düdüğün ardından sahaya girip fotoğraf çektirmek isteyen rakip takım antrenörüyle yaşanan o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Cristiano Ronaldo, rakip takım çalışanını rezil rüsva etti! Maçın ardından yaptığı hareket gündeme oturdu...

Ronaldo bu kez attığı golle değil, yaptığı hareketle gündeme geldi. Al Nassr'ın Al Khaleej ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından yaşanan olay sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

ÖNCE FORMASINI VERDİ, SONRA İSE...

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Maçın son düdüğünün ardından kendisinden formasını isteyen rakip takım oyuncusuna formasını veren Ronaldo, soyunma odasının yolunu tuttu. Tam o esnada Al-Khaleej takımının antrenörlerinden biri Ronaldo'nun yanına gelerek fotoğraf çekilmek istedi.

ANTRENÖRÜ İTTİ, ÇEKİLMEYİ REDDETTİ

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Kendisiyle zorla fotoğraf çekilmek isteyen antrenörü iten Ronaldo, fotoğraf çekilmek istemediğini sert bir dille ifade etti. Kendisini iten Ronaldo'nun yanından hızla uzaklaşan antrenörün o anları sosyal medyada gündeme oturdu.


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