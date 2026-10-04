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Cristiano Ronaldo resmen bırakıyor! Görkemli veda hazırlanıyor

Portekiz Futbol Federasyonu'nun, milli takımla yolları ayrılan Cristiano Ronaldo'yu yalnızca bir maçlığına yeniden milli formayla buluşturmak için plan hazırladığı öne sürüldü. Federasyonun bu hamleyle hem görkemli bir veda töreni düzenlemeyi hem de taraftar tepkilerini hafifletmeyi amaçladığı belirtildi.

Cristiano Ronaldo resmen bırakıyor! Görkemli veda hazırlanıyor
Emre Şen

L'Equipe'in haberine göre, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşanan anlaşmazlıklar sonrası milli takımdan ayrıldığı öne sürülen 41 yaşındaki yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo için Portekiz Futbol Federasyonu yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Taraflar arasındaki arabuluculuk çabaları sürerken, federasyonun asıl hedefinin Ronaldo'yu uzun süreliğine takıma döndürmek olmadığı ifade edildi. Planın, yıldız ismi yalnızca bir karşılaşma için milli formayla buluşturarak Portekiz futboluna yakışır görkemli bir jübi ve veda töreni organize etmek olduğu kaydedildi.

TEPKİLERİ DİNDİRMEK VE TARTIŞMALARI BİTİRMEK İSTİYORLAR

Federasyonun bu stratejik hamleyi yalnızca sportif gerekçelerle değil, son dönemde artan kamuoyu tepkilerini dindirmek amacıyla planladığı belirtiliyor. Ronaldo'nun milli takım kampından ayrılışının ardından Portekiz Milli Takımı'nın sosyal medya hesaplarında milyonlarca takipçi kaybettiği iddia edilirken, ülkedeki bu devasa etkisinin federasyon yönetimi için kritik bir faktör olduğu vurgulandı.

NASIL BİR CEVAP VERECEĞİ BİLİNMİYOR

Ronaldo'nun teklife nasıl bir yanıt vereceği ise futbol kamuoyunda merakla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo
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