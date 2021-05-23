Cristiano Ronaldo, sosyal medyada zirveyi bırakmıyor

Instagram ve Facebook'ta en çok takip edilen isimler listesinde ilk sırada bulunan Portekizli futbolcu, Twitter'da ise 5. sıranın sahibi konumunda.

Serie A'da bugün sona erecek 2020-2021 sezonunda attığı 29 golle zirvede yer alan, tüm kulvarlarda 44 maçta 36 gol kaydeden Ronaldo'nun Instagram'da 288 milyon, Facebook'ta 148,6 milyon, Twitter'da ise 92,1 milyon takipçisi bulunuyor.

Manchester United ve Real Madrid dönemlerinin ardından Juventus'ta da istikrarlı performansını sürdüren 36 yaşındaki Ronaldo, üç sosyal medya platformundaki toplam takipçi sayısını 528,7 milyona yükseltti.

Yeşil sahalardaki başarısını sosyal medyaya taşıyan oyuncuların başında gelen Portekizli yıldız Ronaldo, dünyanın en çok takip edilen ismi konumunda bulunuyor.

Sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter ve Instagram'ın en göze çarpan ünlüleri arasında ilk sıralarda yer alan dünyaca ünlü futbolcular, takipçi sayılarını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

ÜNLÜLERİ GERİDE BIRAKTI

Ronaldo, sosyal medyadaki takipçi sayısıyla dünyaca ünlü birçok kişiyi de geride bıraktı. Portekizli futbolcu, Facebook'ta Kolombiyalı şarkıcı Shakira (112,3 milyon), Instagram'da ABD'li aktör Dwayne Johnson (238 milyon), Twitter'da ise ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in (88,6 milyon) önünde yer alıyor.

Sosyal medyadaki toplam takipçi sayısı 500 milyonu geçen ilk isim olan Ronaldo'yu, bu alanda 378,5 milyon takipçiyle Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ve 363,2 milyon takipçiyle ABD'li şarkıcı Ariana Grande izliyor.

MESSİ HAYRAN SAYISINDA 300 MİLYONU AŞTI

Son yıllarda Barcelona ile hedeflediği başarılara ulaşamayan, bu sezon ise daha çok yönetimle yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Arjantinli yıldız Lionel Messi, 309,8 milyon hayran sayısıyla Ronaldo'yu takibini sürdürüyor. Twitter hesabı olmayan 33 yaşındaki yıldız futbolcuyu, Instagram'dan 208 milyon, Facebook'tan ise yaklaşık 101,8 milyon kişi takip ediyor.

EN POPÜLER ÜÇÜNCÜ FUTBOLCU NEYMAR

Sosyal medyada Ronaldo ve Messi'nin ardından popülerliğini artıran bir diğer futbolcu ise Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar.