Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da geceye damga vurdu! Hat-trick yaptı yetmedi, bir de asistle süsledi...

Bu sezon getirdiği dünyaca ünlü yıldızlarla büyük bir seviye atlayan Suudi Arabistan futbolunda ligin 3. haftası sona erdi. Haftanın son maçında Al Fateh ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Prince Abdullah bin Jalawi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Al Nassr'ın 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 27. ve 81. dakikalarda Sadio Mane ile 38, 55 ve 90+6. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti.

Bu skorun ardından ilk galibiyetini alan Al Nassr, puanını 3'e yükselterek 10. sırada yer buldu. Bu sezon ilk kez mağlup olan Al Fateh ise 4 puanda kaldı ve 8. basamakta yer aldı.

Al Nassr, gelecek hafta Al Shabab'ı konuk edecek. Al Fateh ise Damac deplasmanına çıkacak.

CRISTIANO RONALDO GECEYE DAMGA VURDU!

Al Nassr'da takım kaptanı olan Cristiano Ronaldo, Al Fateh karşısında adeta şov yaptı. Takımının Sadio Mane ile öne geçtiği golde asisti yapan isim olan Portekizli yıldız, 38, 55 ve 90+6. dakikalarda fileleri sarsarak geceye damgasını vurdu.

2023/24 sezonuna fırtına gibi bir başlangıç yapan yıldız futbolcu, çıktığı 3 resmi maçta 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

