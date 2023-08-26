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Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da geceye damga vurdu! Hat-trick yaptı yetmedi, bir de asistle süsledi...

26.08.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde futbola yaptığı dev yatırımla dikkatleri üzerine çeken Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Cristiano Ronaldo fırtınası esiyor. Ligin 3. haftasında Al Fateh deplasmanına çıkan Al Nassr, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Al Nassr'da Cristiano Ronaldo, takımının bu sezon aldığı ilk galibiyete damgasını vurdu. Portekizli yıldız, attığı 3 golün yanı sıra bir de asist yaptı. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Bu sezon getirdiği dünyaca ünlü yıldızlarla büyük bir seviye atlayan Suudi Arabistan futbolunda ligin 3. haftası sona erdi. Haftanın son maçında Al Fateh ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Prince Abdullah bin Jalawi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Al Nassr'ın 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 27. ve 81. dakikalarda Sadio Mane ile 38, 55 ve 90+6. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti.

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Bu skorun ardından ilk galibiyetini alan Al Nassr, puanını 3'e yükselterek 10. sırada yer buldu. Bu sezon ilk kez mağlup olan Al Fateh ise 4 puanda kaldı ve 8. basamakta yer aldı.

Al Nassr, gelecek hafta Al Shabab'ı konuk edecek. Al Fateh ise Damac deplasmanına çıkacak.

CRISTIANO RONALDO GECEYE DAMGA VURDU!

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Al Nassr'da takım kaptanı olan Cristiano Ronaldo, Al Fateh karşısında adeta şov yaptı. Takımının Sadio Mane ile öne geçtiği golde asisti yapan isim olan Portekizli yıldız, 38, 55 ve 90+6. dakikalarda fileleri sarsarak geceye damgasını vurdu.

2023/24 sezonuna fırtına gibi bir başlangıç yapan yıldız futbolcu, çıktığı 3 resmi maçta 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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