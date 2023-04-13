SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Cristiano Ronaldo, teknik direktörü kovdurdu! Al Nassr'da bir dönem sona erdi...

Cristiano Ronaldo, teknik direktörü kovdurdu! Al Nassr'da bir dönem sona erdi...

13.04.2023 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabistan Ligi ekiplerinden Cristiano Ronaldo’nun da formasını giydiği Al Nassr’da Teknik Direktör Rudi Garcia’nın sözleşmesi feshedildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fransız teknik direktör için 8 ay boyunca özverili çalışmaları için Rudi ve ekibine teşekkür ederiz" denildi. Ayrılık sebebi olarak ise Ronaldo'nun Rudi Garcia ile yaşadığı gerginlik gösterildi.

Cristiano Ronaldo, teknik direktörü kovdurdu! Al Nassr'da bir dönem sona erdi...

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da, teknik direktör Rudi Garcia ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

FtmT6MQaMAAyhbJ

Kulüpten yapılan açıklamada, Garcia ve teknik ekibiyle gerçekleştirilen görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtilerek, takıma verdiği katkılardan dolayı 59 yaşındaki teknik adama teşekkür edildi.

FtmZdl3aMAIRjyP

Kulübün 19 yaş altı takımını çalıştıran Hırvat antrenör Dinko Jelicic ise Garcia'nın yerine geçici olarak göreve getirildi.

"RONALDO YÜZÜNDEN..."

FtSyN46WAAM1vq3

Suudi Arabistan basınında yer alan iddialara göre, sene başında kadroya katılan Ronaldo ile Fransız teknik adam Garcia arasındaki ilişkide yaşanan gerginlikler, bu ayrılıkta etkili oldu.

8 ay önce göreve gelen Garcia yönetiminde 23 lig maçında 53 puan toplayan Al-Nassr, Ittihad'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Suudi Arabistan temsilcisinde tüm kulvarlarda 12 maçta forma giyen Ronaldo ise 11 kez rakip ağları sarstı.

Rudi Garcia, daha önce Olimpik Lyon, Olimpik Marsilya, Roma, Lille, Le Mans, Dijon ve Saint-Etienne takımlarının teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Cuma namazına giden pislikler" demişti!"Cuma namazına giden pislikler" demişti!
Toplantı sonrası karar! Ne Sergen, ne Montella... Tam 8 yıl sonra dönüyorToplantı sonrası karar! Ne Sergen, ne Montella... Tam 8 yıl sonra dönüyor
Jesus'un göz bebeği rekor imzayla ayrılıyor! Tamı tamına 524 milyon TL...Jesus'un göz bebeği rekor imzayla ayrılıyor! Tamı tamına 524 milyon TL...
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo al nassr rudi garcia ligi yaşında portekizli maçın ekipleri da, yapılan açıklama kulübün

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın çağrısı sonrası yeni açıklama: "Kamu bankaları..."

Erdoğan'ın çağrısı sonrası yeni açıklama: "Kamu bankaları..."

EYT’de ilk maaş ve bayram ikramiyesi yarın hesaplara geçiyor!

EYT’de ilk maaş ve bayram ikramiyesi yarın hesaplara geçiyor!

Herkes ters köşe! Anlaşma sağlandı... İşte ilk maçı

Herkes ters köşe! Anlaşma sağlandı... İşte ilk maçı

100 milyon euro! Beşiktaş turnayı gözünden vurdu!

100 milyon euro! Beşiktaş turnayı gözünden vurdu!

Ebrar'ın takım arkadaşı maç sonu pencereden düşerek hayatını kaybetti! Son görüntüleri ortaya çıktı

Ebrar'ın takım arkadaşı maç sonu pencereden düşerek hayatını kaybetti! Son görüntüleri ortaya çıktı

Takım arkadaşını dövdü, kadro dışı kaldı!

Takım arkadaşını dövdü, kadro dışı kaldı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.