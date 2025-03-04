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Cristiano Ronaldo ve kırbaç cezası! Al Nassr'dan resmi açıklama geldi! İran'da bir kadına sarılmıştı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.03.2025 16:47
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Kariyerini bir süredir Suudi Arabistan'da sürdüren Cristiano Ronaldo için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Al Nassr'ın İran ekibi Estaghlal ile oynadığı karşılaşma için İran'a götürülmeyen Ronaldo için kırbaç cezası alacağına yönelik söylentiler yeniden gündeme geldi.

Cristiano Ronaldo ve kırbaç cezası! Al Nassr'dan resmi açıklama geldi! İran'da bir kadına sarılmıştı...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 40 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Asya Şampiyonlar Ligi'nde İran ekibi Estaghlal ile karşı karşıya gelen Al Nassr'da Cristiano Ronaldo İran'a götürülmemişti. Takımın en iyi oyuncusunun böylesine zor maça götürülmemesi dikkatlerden kaçmamıştı.

GÜVENLİK TEDBİRİ NEDENİYLE İRAN'A GİTMEDİ!

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İspanyol basınında yer alan haberde; Ronaldo, güvenlik tedbiri olarak İran'a götürülmedi. 'Ronaldo, kırbaç yeme riski nedeniyle İran'daki maça gitmedi' başlıklı haberde, İran yasalarını ihlal etme riskinden dolayı Ronaldo'nun götürülmediği ifade edildi.

'KIRBAÇ CEZASI' İDDİALARI YALANLANDI

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Cristiano Ronaldo, iki yıl önce yine İran'da, bir kadına sarıldığı ve bunun ülkede kırbaç cezasını beraberinde getirebildiğine dikkat çekildi. İngiliz basınında yer alan haberde ise Ronaldo'nun bu sebepten dolayı değil tamamen farklı bir nedenden dolayı İran'a gitmediği yazıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, çıkan ilginç iddialardan sonra Ronaldo hakkında açıklama yaptı. Cristiano Ronaldo'yu taraftarların yaşatacağı izdihamdan ötürü güvenlik tedbirleri uyarınca İran'a götürmedikleri belirtildi.

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