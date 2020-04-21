Cristiano Ronaldo, virüse aldırış etmeden partiye katıldı!

Koronavirüs nedeniyle ülkesi Portekiz'in Madeira Adası'nda bulunan bir villada ailesiyle birlikte kalan Cristiano Ronaldo, yeğeni Alicia Aveiro'nun 21. yaş gününe katılarak karantina kurallarını hiçe saydı.
Geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen Alicia Aveiro'nun 21. yaş günü partisine Ronaldo'nun yanı sıra felç geçiren annesi Dolores Aveiro da yer aldı.
F.Bahçe'de teknik direktörlük için dev isim!
Ozan Kabak’tan 45 saniyede şov!
Antreman sırasında hayatını kaybetti!
Fenerbahçeli yıldız karantinada!
Talisca geri dönecek mi?
Koronaya rağmen sözleşme...
Falcao'dan Türk doktora cevap!
Uğurcan Çakır karantina günlerini anlattı
Ronaldinho'dan flaş istek!
Ve Beşiktaş sahaya indi!
Trabzonspor'u çalıştırmak istiyorum
Galatasaray bu transferi bekliyor!
Cengiz Ünder'den alkışlanacak hareket
Karantinadan kaçan yıldız geri dönmüyor!
Ersun Yanal'dan canlı yayında flaş açıklamalar
Efsane isim koronavirüsten hayatını kaybetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum