SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Cristiano Ronaldo, virüse aldırış etmeden partiye katıldı!

Cristiano Ronaldo, virüse aldırış etmeden partiye katıldı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 21.04.2020 11:21 | Son Güncelleme

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeğeni Alicia Aveiro'nun 21. doğum günü için diğer aile fertleriyle bir araya geldi. Ronaldo'nun karantina günlerinde kutlama yapması sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Koronavirüs nedeniyle ülkesi Portekiz'in Madeira Adası'nda bulunan bir villada ailesiyle birlikte kalan Cristiano Ronaldo, yeğeni Alicia Aveiro'nun 21. yaş gününe katılarak karantina kurallarını hiçe saydı.

asdadasdas

FELÇ GEÇİREN ANNESİ DE PARTİDEYDİ

Geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen Alicia Aveiro'nun 21. yaş günü partisine Ronaldo'nun yanı sıra felç geçiren annesi Dolores Aveiro da yer aldı.

ronaldo parti


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ruslar paylaştı, internet yıkıldı! Ruslar paylaştı, internet yıkıldı!
Ronaldo'nun bu kez de pijaması olay oldu!Ronaldo'nun bu kez de pijaması olay oldu!
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo koronavirüs Portekiz parti

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İsviçreli bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi!

İsviçreli bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi!

Aykut Kocaman ile anlaşıldı mı? Açıklandı!

Aykut Kocaman ile anlaşıldı mı? Açıklandı!

''Hayatımdaki en büyük hatayı Türk milletine yaptım"

''Hayatımdaki en büyük hatayı Türk milletine yaptım"

Antreman sırasında hayatını kaybetti!

Antreman sırasında hayatını kaybetti!

Fenerbahçeli yıldız karantinada!

Fenerbahçeli yıldız karantinada!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ronaldinho'nun görüntüleri ortaya çıktı! Hapisten çıkar çıkmaz...

Ronaldinho'nun görüntüleri ortaya çıktı! Hapisten çıkar çıkmaz...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ülkesinde Ronaldo'ya şok tepki

Ülkesinde Ronaldo'ya şok tepki

Sosyal medya 9 yaşındaki çocuğun attığı bu golü konuşuyor!

Sosyal medya 9 yaşındaki çocuğun attığı bu golü konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cristiano Ronaldo, virüse aldırış etmeden partiye katıldı!

Ronaldo koronavirüse aldırış etmeden partiye katıldı

Rüştü Reçber'den flaş itiraf: Frank Rijkaard beni istemedi

Rüştü Reçber'den flaş itiraf!

Belçika ligi ekiplerinden Lokeren iflas bayrağını açtı

97 yıllık köklü kulüp iflas etti!

Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama olay oldu

Ronaldo'nun bu kez de pijaması olay oldu!

Karısını aldatan Unai Emery'nin, sevgilisini de aldattığı iddia edildi

Dünyaca ünlü teknik adam 3 kadını birden aldattı

Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e mesaj var

Fatih Terim'e mesaj var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.