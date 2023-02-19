Cristiano Ronaldo'ya ne yapmaya çalışıyorlar? Suudi Arabistan'da da büyük bir şok yaşadı! Herkes bu görüntüleri konuşuyor...

Al Nassr'a transferi sonrası futbol camiasında büyük bir yankı yaratan Cristiano Ronaldo'ya Suudi Arabistan'da da ilginç tepkiler devam ediyor.

ELİNİ SIKMADI

Geçtiğimiz gün oymadığı bir maçta rakibi olan Leandre Tawamba'ya elini uzatan Ronaldo karşılık bulamadı. Yıldız oyuncunun elini sıkmayı reddeden Leandre Tawamba'nın o anlar sosyal medyada gündem oldu.

RONALDO BOZUNTUYA VERMEDİ

Elinin sıkılmamasına rağmen bozuntuya vermeyen Cristiano Ronaldo, gülerek yürümeye devam etti. Kısa süre içinde binlerce paylaşım alan o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

