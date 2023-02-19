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  4. Cristiano Ronaldo'ya ne yapmaya çalışıyorlar? Suudi Arabistan'da da büyük bir şok yaşadı! Herkes bu görüntüleri konuşuyor...

Cristiano Ronaldo'ya ne yapmaya çalışıyorlar? Suudi Arabistan'da da büyük bir şok yaşadı! Herkes bu görüntüleri konuşuyor...

19.02.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'da forma giyen dünya yıldızı Cristiano Ronaldo yalnızlığa mahkum edilmiş durumda... Manchester United takımında yaşadığı olayların ardından takımdan ayrılmak zorunda kalan Portekizli yıldız, Arabistan'tan da büyük bir şok yaşadı.

Cristiano Ronaldo'ya ne yapmaya çalışıyorlar? Suudi Arabistan'da da büyük bir şok yaşadı! Herkes bu görüntüleri konuşuyor...

Al Nassr'a transferi sonrası futbol camiasında büyük bir yankı yaratan Cristiano Ronaldo'ya Suudi Arabistan'da da ilginç tepkiler devam ediyor.

ELİNİ SIKMADI

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Geçtiğimiz gün oymadığı bir maçta rakibi olan Leandre Tawamba'ya elini uzatan Ronaldo karşılık bulamadı. Yıldız oyuncunun elini sıkmayı reddeden Leandre Tawamba'nın o anlar sosyal medyada gündem oldu.

RONALDO BOZUNTUYA VERMEDİ

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Elinin sıkılmamasına rağmen bozuntuya vermeyen Cristiano Ronaldo, gülerek yürümeye devam etti. Kısa süre içinde binlerce paylaşım alan o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

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