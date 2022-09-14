Cristiano Ronaldo'ya Türk taraftarlar yorum yağdırıyor! Heyecan iyice arttı...

Cristiano Ronaldı için ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Suudi Arabistan'dan 243 milyon Euro'luk transfer teklifi aldığı iddia edilen Ronaldo'nun bu teklifi elinin tersiyle ittiği ifade edildi. Kariyerine hala Avrupa'da devam etmek isteyen yıldız oyuncunun bu kararı sonrası Türk taraftarlar yıldız ismin Instagram hesabına yorum yağdırdı.

243 MİLYON EURO TEKLİF

Ronaldo için Al-Hilal ve Al-Nassr'ın şartları zorladığı iddia edilmişti. Suudi Arabistan'dan yıllık 243 milyon Euro gibi bir ücret kazanacağı teklifi düşünmeye başlayan Ronaldo'nun devre arasında Arabistan'a gitmesine kesin gözüyle bakılıyor denilmişti. Fakat Ronaldo, Arabistan'dan gelen teklifi elinin tersiyle etti. Hala daha üst düzey performans sergilemek için Avrupa'da forma giymek isteyen Ronaldo, bu teklifi kabul etmedi.

TARAFTARLAR YORUM YAĞDIRDI

Ronaldo'nun bu teklifi reddetmesinin ardından Türk taraftarlar yıldız oyuncunun Instagram hesabına yorum yağdırdı. Bu yıl sözleşmesi sona erecek Ronaldo'nun Türkiye'ye gelmesini isteyen futbolseverler, Ronaldo'nun hesabına kısa süre içinde binlerce yorum yazdı.



