Cristiano Ronaldo yasak dinlemedi statta antrenman yaptı

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında futbola verilen arada futbolcular antrenmanları evlerinde sürdürürken, Juventus’un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun ev dışında antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
Ronaldo, formda kalmak için Portekiz ekibi CD Nacional’ın maçlarının oynadığı Madeira Stadyum’da antrenman yaptı.
Evde karantinada kalması gerekirken stadyumda antrenman yapan Ronaldo tepki çekti.
Portekizli yetkililer, herkesi evde kalmaya davet ettikleri dönemde Ronaldo’nun ayrıcalıklı olmadığını söyledi.
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