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  4. Cristiano Ronaldo yasak dinlemedi statta antrenman yaptı

Cristiano Ronaldo yasak dinlemedi statta antrenman yaptı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.04.2020 16:42 | Son Güncelleme

Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalması gerekirken, Madeira Stadyumu’nda antrenman yaptı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında futbola verilen arada futbolcular antrenmanları evlerinde sürdürürken, Juventus’un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun ev dışında antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Ronaldo, formda kalmak için Portekiz ekibi CD Nacional’ın maçlarının oynadığı Madeira Stadyum’da antrenman yaptı.

Evde karantinada kalması gerekirken stadyumda antrenman yapan Ronaldo tepki çekti.

Portekizli yetkililer, herkesi evde kalmaya davet ettikleri dönemde Ronaldo’nun ayrıcalıklı olmadığını söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo koronavirüs antrenman

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ulan rolando sende böyle yaparsan diğer insanlar da dinlemez kimseyi
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