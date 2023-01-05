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  4. Cristiano Ronaldo yeni takımında istese de forma giyemiyor! Gözü kulağı Aboubakar'da...

Cristiano Ronaldo yeni takımında istese de forma giyemiyor! Gözü kulağı Aboubakar'da...

05.01.2023 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Nassr, yabancı oyuncu kontenjanı dolu olduğu için hala Cristiano Ronaldo'nun lisansını çıkartamadı. Yabancı oyuncuların takımdan ayrılmasını isteyen Al Nassr yönetimi beklediği yanıtı takımdan alamayınca Ronaldo krizi ilk günden patlak verdi.

Cristiano Ronaldo yeni takımında istese de forma giyemiyor! Gözü kulağı Aboubakar'da...

Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a transfer olan Ronaldo’nun sahne alacağı ilk maçı heyecanla bekleyen futbolseverleri hayal kırıklığına uğratan bir gelişme yaşandı. Büyük bir sürpriz yaparak Suudi Arabistan'a transfer olan Ronaldo'nun lisansı çıkartılamıyor.

YABANCI SINIRI BAŞINI YAKTI

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Suudi Arabistan Futbol Federasyonu kulüplerin yabancı oyuncu sayısını 7 olarak belirlemişti. Bu sınıra takılan Ronaldo'nun lisansı henüz çıkartılamadı. Oyuncularla yollarını ayırmayı planlayan Al Nassr'da henüz net bir adım atılamadı.

ABOUBAKAR GİDECEK

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Suudi Arabistan basınına göre; takımdan ayrılacak ilk yabancı oyuncu, Vincent Aboubakar olacak. Daha sonra açılacak boşluktan Ronaldo faydalanacak ve Ronaldo'nun lisansı çıkartılacak.


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