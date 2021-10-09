Cristiano Ronaldo, yeniden Manchester United'ta

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, eski futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yeniden kulübe katıldığını duyurdu.

Resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Evine hoş geldin" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/ManUtd/status/1431283208889544707

Son olarak İtalya Serie A takımlarından Juventus forması giyen ve toplamda 5 kez Ballon d'Or ödülü sahibi Portekizli yıldızın, Torino ekibinde kalmak istemediği söyleniyordu.

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılmak istediğini doğrulamış ve "Cristiano'ya, gençler arasında bir örnek olarak yaptıklarından dolayı teşekkür edilmelidir" demişti.

Futbol dünyasında Ronaldo'nun bir süredir Manchester City kulübüne katılabileceği söyleniyordu.

Futbol yorumcusu Emre Özcan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda bu duruma atıfta bulunarak, "Çok pis terse yatırdılar bizi" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/parmamaniac/status/1431284202713010180

2003 yılında altyapısından yetiştiği Portekiz takımı Sporting'ten Manchester United'a transfer olan Ronaldo, 2009 yılına kadar Kırmızılılar'ın formasını terletti.

36 yaşındaki Ronaldo, Sir Alex Ferguson yönetimindeki takımla üç Premier Lig şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi, iki Lig Kupası ve bir de FA Kupası kazandı.

Manchester United ile çıktığı 292 maçta 118 gol atan ve 69 da asist yapan Ronaldo, 2009 yılında 94 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer oldu. Bu Real Madrid'in o güne kadar ödediği en yüksek bonservis bedeli oldu.