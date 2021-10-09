SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Cristiano Ronaldo, yeniden Manchester United'ta

Cristiano Ronaldo, yeniden Manchester United'ta

09.10.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United, eski futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yeniden kulübe katıldığını duyurdu.

Cristiano Ronaldo, yeniden Manchester United'ta

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, eski futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yeniden kulübe katıldığını duyurdu.

Resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Evine hoş geldin" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/ManUtd/status/1431283208889544707

Son olarak İtalya Serie A takımlarından Juventus forması giyen ve toplamda 5 kez Ballon d'Or ödülü sahibi Portekizli yıldızın, Torino ekibinde kalmak istemediği söyleniyordu.

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılmak istediğini doğrulamış ve "Cristiano'ya, gençler arasında bir örnek olarak yaptıklarından dolayı teşekkür edilmelidir" demişti.

Futbol dünyasında Ronaldo'nun bir süredir Manchester City kulübüne katılabileceği söyleniyordu.

Futbol yorumcusu Emre Özcan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda bu duruma atıfta bulunarak, "Çok pis terse yatırdılar bizi" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/parmamaniac/status/1431284202713010180

2003 yılında altyapısından yetiştiği Portekiz takımı Sporting'ten Manchester United'a transfer olan Ronaldo, 2009 yılına kadar Kırmızılılar'ın formasını terletti.

36 yaşındaki Ronaldo, Sir Alex Ferguson yönetimindeki takımla üç Premier Lig şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi, iki Lig Kupası ve bir de FA Kupası kazandı.

Manchester United ile çıktığı 292 maçta 118 gol atan ve 69 da asist yapan Ronaldo, 2009 yılında 94 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer oldu. Bu Real Madrid'in o güne kadar ödediği en yüksek bonservis bedeli oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emre Belözoğlu geldiği gibi gidebilir!Emre Belözoğlu geldiği gibi gidebilir!
Şaşkına çeviren olay! Sokak kedisine fakirlik kağıdı istediŞaşkına çeviren olay! Sokak kedisine fakirlik kağıdı istedi
Milli güreşçi dünya ikincisi olduMilli güreşçi dünya ikincisi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

Burak Yılmaz büyük tepki çekti

Burak Yılmaz büyük tepki çekti

Olay sözler: Ciyak ciyak bağıran!

Olay sözler: Ciyak ciyak bağıran!

Kadıköy'de maç sonu şok! İsyan ettiler...

Kadıköy'de maç sonu şok! İsyan ettiler...

Avrupa'da uçuyorlar, burada mı özgüven yok

Avrupa'da uçuyorlar, burada mı özgüven yok

Milli takımda 2 yıldız kadrodan çıkarıldı

Milli takımda 2 yıldız kadrodan çıkarıldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Suriyelilerden Kim Min-Jae'ye tehdit!

Suriyelilerden Kim Min-Jae'ye tehdit!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Zehra Güneş'ten Ronaldo itirafı

Zehra Güneş'ten Ronaldo itirafı

Beklenen oldu! 5 yıllık imza

Beklenen oldu! 5 yıllık imza

İlginç detay ortaya çıktı! Güvenlik sebebiyle...

İlginç detay ortaya çıktı! Güvenlik sebebiyle...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.